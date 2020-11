Vidéo : La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le documentaire complotiste HOLD-UP Posté par fleurdumale

Dans sa dernière vidéo, le youtubeur de la chaine « Patargez c'est sympa » décrypte le documentaire complotiste HOLD-UP



Vidéo (17mn8s) : Décryptage du documentaire HOLD-UP





J'ai eu l'immense bonheur de visionner en entier (oui nous sommes courageux) ce "documentaire" (sic) avec ma famille dans un but éducatif.

Un concentré des plus belles perles de notre temps.

Mais mon passage préféré c'est certainement le générique de fin où une meuf soit-disante profileuse est capable, rien qu'en voyant l'image d'un visage de quelqu'un, d'en déduire la personnalité. Délicieux.



Un concentré des plus belles perles de notre temps.



Mais mon passage préféré c'est certainement le générique de fin où une meuf soit-disante profileuse est capable, rien qu'en voyant l'image d'un visage de quelqu'un, d'en déduire la personnalité. Délicieux.

Mais mon passage préféré c'est certainement le générique de fin où une meuf soit-disante profileuse est capable, rien qu'en voyant l'image d'un visage de quelqu'un, d'en déduire la personnalité. Délicieux. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2520 Karma: 1759 Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... 1 moi c'est les puces 5g dans le vaccin Heouaismaggle Je viens d'arriver Inscrit le: 4/7/2018 Envois: 52 Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... 0 Les même gens qui croient tout ce qui est dit dans Hold-Up, qui soutiennent Aline Dessine à 100% après avoir vu sa vidéo sur Marvel Fitness. Speedoo Je viens d'arriver Inscrit le: 22/6/2017 Envois: 15 Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... 1 Je vous conseils de suivre l'analyse avisée de l'experte dans le domaine de la virologie qu'est Kim Glow... C'est édifiant....

Réveillez vous !!!!!.



Réveillez vous !!!!!. DoubleZ Je masterise ! Inscrit le: 22/4/2006 Envois: 3780 Karma: 861 Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... 2

Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 271 Karma: 102 Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... 3 Je suis deg moi j'espérais vraiment avoir de la 5G dans le vaccin pour avoir le net en permanence. Etre une sorte de dongle wifi ambulant. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 613 Karma: 1098 Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... 0 J'vous aime la commu de Koreus. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2520 Karma: 1759 Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... 0 @Heouaismaggle

tout le monde s'en branle d'aline dessine.



asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 853 Karma: 342 En ligne ! Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... 0 Moi le mec qui m'a fait marrer, c'est le gus qui dit qu'on a besoin de la 5G pour faire de l'Internet des objets. Pardon de l'Internet of things pour le great reset 2040. C'est plus crédible en Anglais.

Quand même le mec il est chercher en cybersécurité, comment ne pas le croire ?





MAC_Ak Je m'installe Inscrit le: 4/4/2016 Envois: 272 Karma: 1217 En ligne ! Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... 1 Je découvre l'existence de Hold Up par cette vidéo. Ma première réaction a été de me dire d'aller le regarder pour me faire ma propre opinion.

J'en ai donc logiquement déduit que cette vidéo de "décryptage" était en fait une publicité déguisée. Je n'irai donc pas voir ce "documentaire".

Nous sachons !!

J'en ai donc logiquement déduit que cette vidéo de "décryptage" était en fait une publicité déguisée. Je n'irai donc pas voir ce "documentaire".



Nous sachons !! gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 221 Karma: 477 Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... 2 Ici en Pologne on est un peu en première ligne de ce genre de trucs.

Les pays d'Europe centrale et orientale étant plus jeunes (au niveau institutionnel, 30 ans seulement), les fermes de trolls Russes les ciblent particulièrement. (ça n'est pas du complotisme, ces fermes ont été suivies, leur activité disséquée pendant des années).

Le but est simple: s'emparer de tous les sujets pour casser la confiance entre les peuples et leurs gouvernants ou élites, afin de mettre "un joyeux bordel".

La Russie a très mal vécu l'élargissement de 2004, et considère l'UE comme une menace. Depuis, elle finance la quasi-totalité des partis souverainistes anti-UE, et tous les médias "alternatifs" qui parlent de complots mondialistes.



En ce moment, c'est: "l'Union Européenne veut détruire votre culture en transformant vos enfants en LGBT, en détruisant l'eglise". Avant c'était "l'Union Européenne veut détruire votre culture en acceptant des réfugiés syriens".



delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 469 Karma: 998 En ligne ! Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... 3 Le Hold-up, ce sont les 200 000 euros ponctionnés aux pigeons pour faire ce film par les réalisateurs... sans compter tous les paiements reçus via les plate-forme de streaming payant.

Du grand art, et c'est légal en plus !



Ceriug Je suis accro Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 504 Karma: 644 Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... 2 Moi aussi j'ai arrêté la télé, je m'informe sur Doctissimo. delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 469 Karma: 998 En ligne ! Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... 1

@Ceriug

Moi aussi j'ai arrêté la télé, je m'informe sur Doctissimo.

Pareil, mais moi c'est Tik-Tok et Facebook mes sources d'information, au moins je suis sur des sources !

@Ceriug

Moi aussi j'ai arrêté la télé, je m'informe sur Doctissimo.

kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1866 Karma: 3385 En ligne ! Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... 0

@erwaninho

@Heouaismaggle

tout le monde s'en branle d'aline dessine.

Oh oh oh ! On se calme là ! Ca dépend ce qu'elle dessine !

Nan en vrai, je ne l'a connais pas...

@erwaninho

@Heouaismaggle



Oh oh oh ! On se calme là ! Ca dépend ce qu'elle dessine !





belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 341 Karma: 298 Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... 0 Perso, j'ai regardé deux trois morceaux de qq secondes dans le milieu. direct, je me suis cru dans ses reportages américains où le gars te dit droit dans les yeux qu'il a été enlévé par des aliens… asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 853 Karma: 342 En ligne ! Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... Re: La chaine « Partager C'est Sympa » décrypte le ... 0

@delseb

Le Hold-up, ce sont les 200 000 euros ponctionnés aux pigeons pour faire ce film par les réalisateurs... sans compter tous les paiements reçus via les plate-forme de streaming payant.

Sans compter non plus les commandes de VOD et les dons mensuels (sur tipee).

@delseb

Le Hold-up, ce sont les 200 000 euros ponctionnés aux pigeons pour faire ce film par les réalisateurs... sans compter tous les paiements reçus via les plate-forme de streaming payant. Citation :Sans compter non plus les commandes de VOD et les dons mensuels (sur tipee). Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.