Re: L'intelligence artificielle Deep Nostalgia réani... @zoynot Un peu complotiste "le monde" quand même sur ce coup là.

Certe le test ADN est illégal en france (mais plus pour longtemps je crois), mais il est légalisé dans la plupart des pays, et il me semble que plusieurs dizaines de milliers de Français l'ont déjà effectué sans avoir eu de problème. (moi y compris, mais pas sur ce site là qui ne teste qu'une toute petite partie du génome à la recherche de marqueurs ethniques et médicaux limités)



Sur le fond, la technologie débute, et je pense qu'en donnant à cette IA d'avantage de photo de la personne, voir des vidéos, on sera capable d'avoir un résultat assez réaliste

Ca me fait un peu peur d'ailleurs, car il sera de plus en plus difficile de distinguer les "vrais" informations des fausses, voir le sujet des deepfakes.