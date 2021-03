Deep Nostalgia réanime les visages de nos ancêtres

Proposée par le site MyHeritage, l'intelligence artificielle Deep Nostalgia, créée par la société D-ID spécialisée dans la reconstitution de vidéos grâce au deep learning (apprentissage profond), réanime les visages sur des photos anciennes, des statues ou des peintures. Une fois la photo téléchargée sur la plateforme spécialisée dans la généalogie et les tests ADN, les têtes bougent et les visages reprennent vie en souriant et clignant des yeux. Impressionnant.

