Vidéo : Le rappeur Josylvio se prend une claque par un policier à l'aéroport de Curaçao (Caraïbes) Posté par Exotope

Le 17 juin, à l'aéroport de Curaçao, aux Caraïbes, un policier a mis une grosse claque au rappeur néerlandais Josylvio qui refusait d'obtempérer.









Vidéo (49s) : Le rappeur Josylvio se prend une claque par un policier





Vidéo : Macron se prend une baffe Vidéo : Claque artistique pendant une bagarre Vidéo : Homme ivre vs Videur Source : Forum

22 commentaires Auteur Conversation ExploZe Je m'installe Inscrit le: 29/1/2010 Envois: 343 Karma: 309 Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 2 Ça c'est une vraie baffe Ze-GIF Je m'installe Inscrit le: 26/5/2021 Envois: 118 Karma: 142 En ligne ! Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 0

Au fond de lui c'est un être doux et gentil qui a fait ses 1ers pas comme tout le monde !!



Hugo-Drax Je m'installe Inscrit le: 26/5/2016 Envois: 239 Karma: 1280 Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 0

Ouch:o



LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4760 Karma: 12681 Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 2 ça y est, il peut devenir président! Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 191 Karma: 354 Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 1 C'est pourtant écrit qu'il faut être polis. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 709 Karma: 2461 Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 0 bah quoi ? c'est mieux que de t'enlever une bouteille d'eau dans ton sac maddguez Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 60 Karma: 137 Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 0 Rapper Vs Reality. Makrout Je viens d'arriver Inscrit le: 9/5/2017 Envois: 20 Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 1 Je viens d'apprendre qu'Emmanuel Macron vient d'annuler son voyage. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1318 Karma: 2244 En ligne ! Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 1 C'est pourtant réglementaire, on entend bien le cri de sommation, il n'a pas obtempéré, la tatane est tombée, cette sentence est irrévocable. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2696 Karma: 1979 Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 0 une incivilité par quelqu'un qui se croit au-dessus de la loi (qui avait été filmé en train de taper un fan), puni par une baffe humiliante devant le monde entier

(lu sur 9gag : il aurait produit un test pcr falsifié - probablement que la source koreusienne est plus fiable)

(lu sur 9gag : il aurait produit un test pcr falsifié - probablement que la source koreusienne est plus fiable)



ça me va, c'est même satisfaisant



ça me va, c'est même satisfaisant

à ça près que la baffe l'a mis ko... on est pas loin de la commotion cérébrale là PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 629 Karma: 658 Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 1 Même si c'est jouissif de voir qu'un idiot qui refuse d'obtempérer aux autorités (surtout quand il est en tort) se prend une baffe, je suis mitigé : un policier est censé garder son sang froid et ne pas porter de coup. C'est avec une perte de sang froid qu'on peut arriver à des bavures de mort par balle. Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 29 Karma: 102 Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 0 Rhododendron Je m'installe Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 474 Karma: 4657 Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 7 gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4024 Karma: 3159 En ligne ! Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 0 @ThomGamer Je voudrais bien voir ce qu'une baffe révoquée donne ; la même sur la joue droite ? mikey0174 Je m'installe Inscrit le: 4/12/2004 Envois: 208 Karma: 115 Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 0 c'est un son qui claque !! j'aime Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3090 Karma: 686 Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 0 il fourra toufours éfrire une fanfon sur fet efenement

de toutes façons il ne risquait rien. Aucun organe vital n'a été touché chez lui



UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 867 Karma: 796 Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 0 Je valide, ce n'est pas une VDM.

#TLBM

ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1318 Karma: 2244 En ligne ! Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 2

@PseudoPris

@PseudoPris

Même si c'est jouissif de voir qu'un idiot qui refuse d’obtempérer aux autorités (surtout quand il est en tort) se prend une baffe, je suis mitigé : un policier est censé garder son sang froid et ne pas porter de coup. C'est avec une perte de sang froid qu'on peut arriver à des bavures de mort par balle.



Quand tu voyages c'est souvent recommandé de ne pas oublier que la police étrangère ce n'est pas la police de ton pays, ce qui peut sembler inimaginable en Europe, peut être banale et commun ailleurs.



Quand tu voyages c'est souvent recommandé de ne pas oublier que la police étrangère ce n'est pas la police de ton pays, ce qui peut sembler inimaginable en Europe, peut être banale et commun ailleurs.

Si t'es pas en lieu connu et en mesure de dialoguer, le mieux c'est d'obtempérer en attendant de trouver un moyen de résoudre le problème, on lui demandait juste de suivre la police. Citation :Quand tu voyages c'est souvent recommandé de ne pas oublier que la police étrangère ce n'est pas la police de ton pays, ce qui peut sembler inimaginable en Europe, peut être banale et commun ailleurs.Si t'es pas en lieu connu et en mesure de dialoguer, le mieux c'est d'obtempérer en attendant de trouver un moyen de résoudre le problème, on lui demandait juste de suivre la police. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4024 Karma: 3159 En ligne ! Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 0 Il se dit en coulisse que c'est en voyant cette scène que dans la profession certains s'en sont retournés faire de reprise de France Gall et Michel Berger Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10771 Karma: 7453 En ligne ! Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... Re: Le rappeur Josylvio se prend une claque par un polici... 0 Bam! c'te baffe