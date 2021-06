Violences policières : en Seine-Saint-Denis, comment une opération de police a viré au chaos

Je masterise ! Inscrit: 09/12/2005 12:38 Post(s): 2646 Karma: 2027

C'est marrant quand même, quand il faut, la vidéo compte et là non.



Tout un tas de preuves mais osef "légitime défense".



Ca donne envie de faire policier. Tu as passé une sale journée tu tabasse pour te défouler et hop le mot magique "légitime défense" et ça passe crème.

Contribution le : Aujourd'hui 22:53:33