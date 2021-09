Vidéo : Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le dôme d'observation pour la première fois Posté par Pettoman

Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent pour la première fois la coupole de la capsule Dragon leur permettant d'observer la Terre.







Vidéo (1mn29s) : Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le dôme d'observation





26 commentaires Auteur Conversation jeanphilassec Je m'installe Inscrit le: 1/2/2017 Envois: 198 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 2 du coup ils ont écrasé Virgin et Jeff Besos ? camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 752 Karma: 2681 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 4



Je pense que cet astronaute avait une meilleure vue :



ImpressionantJe pense que cet astronaute avait une meilleure vue : Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 264 Karma: 249 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 1 Faudrait pas qu'ils en pètent de joie, sinon sympa la vue... 4Liberty Je m'installe Inscrit le: 27/1/2015 Envois: 441 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 0

... En prenant le risque de décéder sur place. Ou l'art de dépenser son argent pour faire des conneries Payer des centaines de milliers d'euros pour voir la même chose que quand tu lèves la tête en l'air... En prenant le risque de décéder sur place. Ou l'art de dépenser son argent pour faire des conneries thechopeur Je viens d'arriver Inscrit le: 26/4/2011 Envois: 90 Karma: 308 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 6 Entre le "Oh my Gosh" prononcé d'une voix nasillarde, le "Holly Shit" d'usage et le mec qui vit la scène au travers de l'écran de son téléphone, trop occupé à réussir son snap: pas de doute se sont bien des américains ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3948 Karma: 16264 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 0 Et le type aura vécu ce moment inoubliable... en le regardant sur son téléphone... :-| bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 465 Karma: 542 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 1 camaronalex

C'est un dôme donc ils peuvent mettre leur tête dedans.

Je pense que ça doit être plus sympa d'être en vêtements normaux quand même.

C'est un dôme donc ils peuvent mettre leur tête dedans.Je pense que ça doit être plus sympa d'être en vêtements normaux quand même. Siegfried Je suis accro Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 578 Karma: 404 En ligne ! Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 0 le pire c'est la musique cheap derriere, du genre intro de film au cinema CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15831 Karma: 21779 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 1 Siegfried Nan mais oh ! C'est Ainsi parlait Zarathoustra de Strauss qui a été utilisée pour le premier grand film de l'espace, 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. C'est pas cheap ^^



Citation :

@jeanphilassec

du coup ils ont écrasé Virgin et Jeff Besos ?



En lisant entre les lignes, c'est clairement ce que dit John Insprucker quand il dit qu'ils sont largement au dessus de 100 Km d'altitude avec les moteurs toujours allumés

Aucun humain n'était monté à cette altitude depuis 1972 (Apollo).





Inspiration4 | Launch Nan mais oh !C'est Ainsi parlait Zarathoustra de Strauss qui a été utilisée pour le premier grand film de l'espace, 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. C'est pas cheap ^^Citation :En lisant entre les lignes, c'est clairement ce que dit John Insprucker quand il dit qu'ils sont largement au dessus de 100 Km d'altitude avec les moteurs toujours allumésAucun humain n'était monté à cette altitude depuis 1972 (Apollo).Inspiration4 | Launch gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4590 Karma: 3689 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 0

@Zoltek

Faudrait pas qu'ils en pètent de joie, sinon sympa la vue...



D'autant qu'on me dit dans l'oreillette que les toilettes étaient bouchées et que tout ceci se serait fait dans l'atmosphère qui va avec. Citation :D'autant qu'on me dit dans l'oreillette que les toilettes étaient bouchées et que tout ceci se serait fait dans l'atmosphère qui va avec. sobidel Je m'installe Inscrit le: 10/10/2018 Envois: 170 Karma: 243 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 0 @Siegfried C'est la musique de "2001 l'Odyssée de l'espace" il me semble sobidel Je m'installe Inscrit le: 10/10/2018 Envois: 170 Karma: 243 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 0 Aller dans l'espace ne rend pas meilleur cinéaste on dirait Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7390 Karma: 3188 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 0 Regarde avec tes yeux au lieu de passer à travers ton téléphone ! Armeater Je m'installe Inscrit le: 21/7/2014 Envois: 302 Karma: 568 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 3 @jeanphilassec écrasé oui le terme est approprié, vols suborbitaux (même pas au dessus de la ligne de Kerman pour Virgin) VS véritable séjour en orbite. J'ajouterai même qu'ils sont plus loin qu'une majorité des astronautes ayant existants puisque l'ISS est quasiment 200km plus bas, Mir était plus bas aussi, les seuls équivalents c'est les missions pour réparer Hubble avec la navette, et sinon ya juste les missions lunaires qui sont allé évidemment bcp plus loin.



@4Liberty et bah je sais pas comment tu te débrouille mais moi je vois pas vraiment la même chose quand je regarde en l'air bergmano Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2018 Envois: 7 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 0 en gros ils s'extasient devant des nuages dans le ciel... gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 393 Karma: 864 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 0

@4Liberty

Payer des centaines de milliers d'euros pour voir la même chose que quand tu lèves la tête en l'air

... En prenant le risque de décéder sur place. Ou l'art de dépenser son argent pour faire des conneries



C'est comme escalader une montagne alors qu'on voit très bien le sommet d'en bas. Ou comme vouloir donner naissance alors qu'on est tous nés. Les gens sont cons que voulez-vous que je vous dise. Faudrait une bonne guerre ça leur mettrait du plomb dans la tête y'a plus de valeurs le monde marche sur la tête. Citation :C'est comme escalader une montagne alors qu'on voit très bien le sommet d'en bas. Ou comme vouloir donner naissance alors qu'on est tous nés. Les gens sont cons que voulez-vous que je vous dise. Faudrait une bonne guerre ça leur mettrait du plomb dans la tête y'a plus de valeurs le monde marche sur la tête. jerku Je m'installe Inscrit le: 23/3/2010 Envois: 120 Karma: 174 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 1 @sobidel



Qui n'est rien d'autre que l’œuvre de Strauss " ainsi parlait zarathoustra". Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5842 Karma: 5609 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 0 @thechopeur Désolé mais la connerie n'a pas de frontières; je suis sûr que beaucoup de français feraient la même chose. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2413 Karma: 3242 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 0 J'ai quand même cru qu'elle chercher un sac pour gerber ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5842 Karma: 5609 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 0 jerku

" Richard "

" Johann " c'est le " Danube qu'est trop top mon frère ".

" Richard "" Johann " c'est le " Danube qu'est trop top mon frère ". kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2197 Karma: 4664 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 2

@Siegfried

le pire c'est la musique cheap derriere, du genre intro de film au cinema



Le pire c'est que tu ne connaisses pas cette musique d'intro de cinéma :





2001 A Space Odyssey Opening in 1080 HD Citation :Le pire c'est que tu ne connaisses pas cette musique d'intro de cinéma :2001 A Space Odyssey Opening in 1080 HD Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 424 Karma: 378 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 1

@4Liberty et bah je sais pas comment tu te débrouille mais moi je vois pas vraiment la même chose quand je regarde en l'air









Ma fois .... Citation :Ma fois .... Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 73 Karma: 360 Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 1 On voit bien que c'est la forme du dôme qui donne un aspect rond à la terre, mais elle est bien plate. Sinon elle ressortirait en 3D sur mon écran. Les vrais savons! Siegfried Je suis accro Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 578 Karma: 404 En ligne ! Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 0

@kpouer

Citation :

@Siegfried

le pire c'est la musique cheap derriere, du genre intro de film au cinema



Le pire c'est que tu ne connaisses pas cette musique d'intro de cinéma :





2001 A Space Odyssey Opening in 1080 HD



? C'est justement moi qui explique que c'etait une musique d'intro de cinéma, donc oui je connais.

C'est juste que je savais plus si c'était universal, WB, etc Citation :? C'est justement moi qui explique que c'etait une musique d'intro de cinéma, donc oui je connais.C'est juste que je savais plus si c'était universal, WB, etc ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 760 Karma: 695 En ligne ! Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... Re: Les touristes spatiaux d'inspiration4 ouvrent le... 0 Siegfried

Citation : le pire c'est la musique cheap derriere, du genre intro de film au cinema



Comment étaler son inculture en une phrase.



Citation : C'est justement moi qui explique que c'etait une musique d'intro de cinéma, donc oui je connais.

C'est juste que je savais plus si c'était universal, WB, etc



Comment étaler sa mauvaise foi en une phrase.