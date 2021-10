Vidéo : La bande-annonce officielle du film « The Batman » Posté par Skwatek

La bande-annonce officielle du film « The Batman » dont la sortie en salles est prévue pour le 3 mars 2022.







Vidéo (2mn52s) : The Batman (Trailer)





MonsieurK Je viens d'arriver Inscrit le: 7/1/2010 Envois: 30 En ligne ! Re: La bande-annonce officielle du film « The Batman » Re: La bande-annonce officielle du film « The Batman » 0 Déjà, j'ai du mal avec Pattinson. Mais bon, ca on y peut rien.



Par contre, c'est dark, ca fait vroumvroum avec la batmobile, ca explose, on a une catwoman de couleur (qui n'est pas une premiére je suis d'accord)



MAIS ce qui me choque le plus c'est que Batman perd son sang-froid? Depuis quand c'est possible? Et on va continuer a nous faire croire qu'il ne tue pas alors qu'il est en train de fracasser un mec a terre?



Dhiwal Je suis accro Inscrit le: 15/5/2011 Envois: 1012 Karma: 1764 Re: La bande-annonce officielle du film « The Batman » Re: La bande-annonce officielle du film « The Batman » 0 @MonsieurK C'est une adaptation comme une autre, des Batmen qui tuent leurs ennemis, y'en a plein, dans les comics Baabaab Je m'installe Inscrit le: 30/11/2004 Envois: 243 Re: La bande-annonce officielle du film « The Batman » Re: La bande-annonce officielle du film « The Batman » 2 Bizarre.... J'ai l'impression d'avoir déjà vu le même film, avec le même gentil et le même méchant mais avec 10 acteurs différents... FouTaquin Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 66 Re: La bande-annonce officielle du film « The Batman » Re: La bande-annonce officielle du film « The Batman » 0 Ah bah oui!! Le denier date d'il y a 5 ans, ya du fric à se faire.... WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2997 Karma: 9680 Re: La bande-annonce officielle du film « The Batman » Re: La bande-annonce officielle du film « The Batman » 0 @MonsieurK ton commentaire ressemble beaucoup à ceux de la bande annonce de Joker avec Joaquin Phoenix et on connait la suite. Je n'aurais qu'un seul conseil à te donner, attend la sortie du film avant de donner un avis. MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1693 Karma: 3132 En ligne ! Re: La bande-annonce officielle du film « The Batman » Re: La bande-annonce officielle du film « The Batman » 0 Batman habite beaucoup l'abîme dans ce film. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5057 Karma: 7510 En ligne ! Re: La bande-annonce officielle du film « The Batman » Re: La bande-annonce officielle du film « The Batman » 0 J imaginais un Batman moins genrè. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 720 Karma: 563 En ligne ! Re: La bande-annonce officielle du film « The Batman » Re: La bande-annonce officielle du film « The Batman » 0 J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film trois fois. Pas vous ?