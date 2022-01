Vidéo : Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cachant derrière un pilier (Équateur) Posté par LeFreund

Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cachant derrière un pilier dans une rue à Guayaquil, en Équateur.



Vidéo (20s) : Un homme échappe à une tentative de meurtre





Sur le même sujet :

Vidéo : Deux touristes arrêtés par un commando armé (Mexique) Vidéo : Tentative d'enlèvement d'une petite fille de 11 ans Vidéo : Tentative d'assassinat de Ahmed Dogan Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 775 Karma: 2799 En ligne ! Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... 1 J'en connais un qui doit être très content d'avoir pu terminer l'année vivant.

Par contre ce n'est pas le cas pour son caleçon. Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 417 Karma: 625 Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... 1 Fake! La moto n’a pas explosé SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 394 Karma: 849 Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... 1 La vraie cible était le scooter, mission accomplie. maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 175 Karma: 719 Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... 0 La moto garée s'est bien fait trouée, c'est pour toutes les fois où "c'est la faute du motard"



A moins que..., c'est pas encore la... naaaaaaaaaaaaannnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7758 Karma: 3334 Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... 0 @Mooshkipet





Parce que Michael Mann n'était pas dans les parage voilà pourquoi sinon toute la ville aurait pété. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 102 Karma: 489 Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... 1 Ces règlements de compte c'est vraiment des histoires de trou de balles! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1026 Karma: 3618 En ligne ! Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... 0 Ce type a un bon karma. Par déduction, ce n'est donc pas Vincent Dedienne ni le pilote du Dakar Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 598 Karma: 1992 Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... 0 On en parle du cycliste qui a failli se prendre une balle perdue et qui fait un bond de 3m? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1026 Karma: 3618 En ligne ! Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... 0

https://www.koreus.com/video/ahmed-dogan-tentative-assassinat.html erreur de débutant, le tireur était trop éloigné de sa victime. Mieux vaut être à bout portant! Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 597 Karma: 231 En ligne ! Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... Re: Un homme échappe à une tentative de meurtre en se cac... 0 Un enfoiré a failli se faire buter par deux enfoirés.

Sérieux avoir de tels réflexes pour se planquer quand tu vois deux mecs a moto circuler, faut avoir des trucs a se reprocher.



Ou alors c'est vraiment un sacré coup de bol mais j y crois pas



Et techniquement oui c'est de la faute du motard au moins pour le karma de la moto. Il aurait du se garer ailleurs Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.