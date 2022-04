Vidéo : Le premier teaser du film « Le Visiteur du futur » Posté par DoubleZ

Le premier teaser officiel du film « Le Visiteur du futur », exactement 13 ans après le premier épisode de la série, dont la sortie est prévue pour le 7 septembre.





Vidéo (59s) : Le Visiteur du futur (Teaser)





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation MrJhack Je m'installe Inscrit le: 25/6/2010 Envois: 156 Karma: 218 Re: Le premier teaser du film « Le Visiteur du futur » Re: Le premier teaser du film « Le Visiteur du futur » 0 ça à l'air sympa.

j'aurais parié une touche de Simon ASTIER comme du hero corp... (je me suis trompé)

j'aurais parié une touche de Simon ASTIER comme du hero corp... (je me suis trompé)

maintenant savoir si c'est un film à part entière ou une suite de la série. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 797 Karma: 2922 Re: Le premier teaser du film « Le Visiteur du futur » Re: Le premier teaser du film « Le Visiteur du futur » 1 Hâte !! Mais ils auraient du se passer de Mcfly et Carlito... JeanBaton Je viens d'arriver Inscrit le: 23/10/2017 Envois: 9 Re: Le premier teaser du film « Le Visiteur du futur » Re: Le premier teaser du film « Le Visiteur du futur » 0 @camaronalex J'ai une sale impression qu'ils ont décider de les caster pour assurer une rentrer en salle correct... C'est pourtant très loin du public maintenant d'une 30ène d'années voir plus qui a regarder la série à l'époque MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1854 Karma: 3480 Re: Le premier teaser du film « Le Visiteur du futur » Re: Le premier teaser du film « Le Visiteur du futur » 0 Mon futur ne prévoit pas de visite au cinéma : j'évite les projections de navets. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 968 Karma: 3882 En ligne ! Re: Le premier teaser du film « Le Visiteur du futur » Re: Le premier teaser du film « Le Visiteur du futur » 1 Il n'y a plus Christian Clavier et Jean Reno ?