Thor : Love And Thunder (Teaser)

Marvel vient de dévoiler le premier teaser du film de super-héros américain « Thor : Love And Thunder », réalisé par Taika Waititi et dont la sortie en salles est prévue pour le 13 juillet 2022. Thor entreprend un voyage différent de tout ce qu'il a connu jusqu'à présent : une quête de paix intérieure. Mais sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr le Boucher des dieux, qui cherche à faire disparaître les dieux. Pour combattre cette nouvelle menace, Thor demande de l'aide au Roi Valkyrie, à Korg et à son ex-petite amie Jane Foster qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son marteau magique, Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique poignante pour percer le mystère autour de la vengeance du Boucher des dieux et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard.

