Vidéo : La première bande-annonce de la série « She-Hulk : Avocate » Posté par Skwatek

La première bande-annonce de la série « She-Hulk : Avocate », en streaming dès le 17 août sur Disney+.





Vidéo (1mn48s) : She-Hulk : Avocate (Trailer)





Auteur Conversation momo57 Re: La première bande-annonce de la série « She-Hulk : Av... Encore un scénario écrit ici :



Encore un scénario écrit ici :

Ohhh pitié...Encore un scénario écrit ici : masaya Re: La première bande-annonce de la série « She-Hulk : Av... MalaiseTV bonsoir. dtclulu Re: La première bande-annonce de la série « She-Hulk : Av... ce qui est rigolo avec hulk (et sa cousine ) , c'est les fringues ! zorgOne Re: La première bande-annonce de la série « She-Hulk : Av... "She-Hulk is 10 episodes with $10-15mill to spend per episode" tout ce fric ... mais donnez moi juste un petit million !



"She-Hulk is 10 episodes with $10-15mill to spend per episode"

whitenoise Re: La première bande-annonce de la série « She-Hulk : Av... J'adore comment les producteurs ont dû vendre ça sous une emblème progressiste, mais alors que Hulk se transforme en monstre en prenant 1 tonne de muscles qui lui déforment le visage, she-hulk se rapproche juste un peu plus des standards de beauté téléZ.