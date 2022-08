Vidéo : Trouver l'identité d'inconnus dans la rue avec l'intelligence artificielle Posté par Turbigo

Anis Ayari, de la chaîne YouTube « Defend Intelligence », nous montre qu'il est relativement simple de trouver l'identité d'inconnus dans la rue avec l'intelligence artificielle.



Vidéo (12mn12s) : Trouver l'identité d'inconnus dans la rue avec l'IA





Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 223 Karma: 847 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 14 le type : " regardez, en 2 minutes j'ai réussi à découvrir qui vous êtes et à avoir plein de données sur vous ! , c'est grave"

La nana : " ha cool ! ça peut être bien pour pécho ! "



Expérience ratée .... Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 569 Karma: 3309 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 8 Le mec s'appelle Anis et habite à Marseille... j'ai ri

28 commentaires Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6305 Karma: 16705 En ligne ! Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 0 Vidéo intéressante. Il va falloir encadrer ça légalement rapidement je pense car sinon on est mal.



Par contre le site utilisé est détourné de son usage officiel et le prix de l'abonnement à celui-ci est très cher je trouve ( 36,- € / mois pour 25 recherches d'images par jour) ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 785 Karma: 718 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 0 Euhhh... Il croit avoir inventé et nous faire découvrir l'eau tiède le gars ? Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 569 Karma: 3309 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 8 Le mec s'appelle Anis et habite à Marseille... j'ai ri Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 196 Karma: 844 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 0 Serait-ce possible qu'un jour, les personnes changent radicalement de point de vue sur le fait de poster 'sa vie' sur les réseaux sociaux, par peur justement que n'importe qui puisse 'te reconnaitre' et te sortir des infos sur toi ?



J'imagine juste le changement de paradigme sur cette volonté de poster que pourrait engendrer la généralisation de ce genre de technologie et la crainte que cela pourrait engendrer. coronade Je viens d'arriver Inscrit le: 12/4/2016 Envois: 34 Karma: 70 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 4



"J'ai reconnu 2 personnes sur 4 ça fait 50%" "Là j'en ai 4 sur les 6 ça fait 66% de succès" J'adore comme il se donne un côté scientifique en sortant des statistiques sur un échantillon de 4 personnes"J'ai reconnu 2 personnes sur 4 ça fait 50%" "Là j'en ai 4 sur les 6 ça fait 66% de succès" dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2876 Karma: 7548 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 1 pfffff facile , tout le monde les connait , c'est Didier Bourdon , Bernard Campan et Pascal Légitimus ! Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 223 Karma: 847 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 14 le type : " regardez, en 2 minutes j'ai réussi à découvrir qui vous êtes et à avoir plein de données sur vous ! , c'est grave"

La nana : " ha cool ! ça peut être bien pour pécho ! "



Expérience ratée .... Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2452 Karma: 3226 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 3 @coronade



Bah ça reste scientifique.

Même si l'échantillon est non seulement ridiculement petit, mais qui est aussi représentatif d'un seul type de population (bar, jeunes, connectés)

La même vidéo dans un village de personnes âgées, il aurait fait 0/10 Vs 6/10



Mais ça a le mérite de soulever, de façon vulgariser, un vrai sujet que beaucoup de gens mettent sous le tapis. Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 223 Karma: 847 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 0

@Apowers

@coronade



La même vidéo dans un village de personnes âgées, il aurait fait 0/10 Vs 6/10





Pour être dans un village avec un bon paquet de " vieux", ils sont plus accro à leur téléphone que moi ! Citation :Pour être dans un village avec un bon paquet de " vieux", ils sont plus accro à leur téléphone que moi ! belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 476 Karma: 545 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 3 ça me rappelle un gars qui disait qu'il ne changerait jamais sa carte d'identité parce que les nouveaux contiennent les empreintes. rien qu'avec son pseudo, j'ai trouvé en qq minutes, son nom, son adresse, son tel, son ancien taf, qu'il était à la retraite et qu'il roulait en Tesla 3 blanche et une video de lui…

ça lui a fait tout drôle =)) Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 187 Karma: 461 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 0 Ici, c'est des gens qui font pas du tout attention a ce genre de chose, mais de l'autre coté, des gens comme moi qui sont quasi paranoïaques sur ces sujets, nous sommes pas plus a l'abri. Quand je vois la quantité d’informations sur moi qui trainent sur les réseaux, me déboite la mâchoire a tout les coups. J'insiste que sur le fait que jamais je les ajouté moi-même et de plus je n'ai aucun pouvoir sur l'anonymisation de mes propres informations. SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 56 Karma: 70 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 0

@ender666

Euhhh... Il croit avoir inventé et nous faire découvrir l'eau tiède le gars ?

Ben moi, j'ai découvert l'eau tiède alors… Mais, après tout, je suis peut-être débile… ou pas.

Car je ne parlerais pas "de découvrir l'eau tiède" si quelqu'un qui apprenait des choses sur mon métier (ou une de mes passions), choses qui me paraissent pourtant élémentaires.

Finalement, tout ça n'est qu'une affaire de point de vue, voire d'humilité. Citation :Ben moi, j'ai découvert l'eau tiède alors… Mais, après tout, je suis peut-être débile… ou pas.Car je ne parlerais pas "de découvrir l'eau tiède" si quelqu'un qui apprenait des choses sur mon métier (ou une de mes passions), choses qui me paraissent pourtant élémentaires.Finalement, tout ça n'est qu'une affaire de point de vue, voire d'humilité. Paz59 Je viens d'arriver Inscrit le: 10/5/2019 Envois: 18 Karma: 60 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 0 @belnea

quand tu dis que ça lui a fait tout drôle... tu parles toujours de sa réaction aux informations que tu as trouvé sur lui ? MacacaM Je m'installe Inscrit le: 9/9/2010 Envois: 324 Karma: 336 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 1 En soit la seule nouveauté c'est l'utilisation d'une IA pour retrouver une personne juste à partir de son visage, mais ça fait des années et des années qu'on dit partout (et même à pôle emploi ils le répètent souvent alors qu'ils ont 10~15 ans de retard sur la réalité en général) qu'il faut être prudent avec ce qu'on dit sur internet car quasiment tous les employeurs aujourd'hui font une petite recherche google/réseaux sociaux du nom du postulant juste pour voir ce qu'ils trouvent. Mais ça empêche pas les gens de dévoiler tout et n'importe sur internet. A ce stade la prévention est faite, soit les gens sont trop con pour le comprendre, soit ils s'en foutent... Rhododendron Je m'installe Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 486 Karma: 4778 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 2

@Mopimoi

Le mec s'appelle Anis et habite à Marseille... j'ai ri



C'est clair

A une voyelle près il habitait dans un trou perdu... Citation :C'est clairA une voyelle près il habitait dans un trou perdu... gr4sd0ubl3 Je m'installe Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 105 Karma: 235 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 2 J'aime bien tous ces commentaires disant que tout le monde est au courant depuis longtemps et que ceux qui ne se cachent pas sont négligents.

Combien d'entre vous ont rooté leur ordiphone android et supprimé toutes les apps google et apps constructeur ?

Ces mêmes apps qui ont les droits administrateur sur le dispositif et qui peuvent à tout moment récupérer l'intégralité de l'utilisation du tel ainsi que n'importe quel fichier (musique, photo, documents, etc ...). ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 785 Karma: 718 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 0 SoBas Citation : Ben moi, j'ai découvert l'eau tiède alors… Mais, après tout, je suis peut-être débile… ou pas.

Car je ne parlerais pas "de découvrir l'eau tiède" si quelqu'un qui apprenait des choses sur mon métier (ou une de mes passions), choses qui me paraissent pourtant élémentaires.

Finalement, tout ça n'est qu'une affaire de point de vue, voire d'humilité.



Débile, je ne pense pas, et ne me serais pas permis.

Je voulais juste pointer que des vidéos de ce genre, cela fait des années qu'on en voit. Basées sur le même principe d'utiliser les RS pour en savoir plus sur les quidams.

Tu as pu passer à côté. Ok. Mais sur ce forum, où la plupart des visiteurs bouffent des vids par paquet de 12, rares sont certainement ceux qui ont appris quelque chose avec cette vid.

Reste donc l'humble exception qui confirme la règle. Citation :Débile, je ne pense pas, et ne me serais pas permis.Je voulais juste pointer que des vidéos de ce genre, cela fait des années qu'on en voit. Basées sur le même principe d'utiliser les RS pour en savoir plus sur les quidams.Tu as pu passer à côté. Ok. Mais sur ce forum, où la plupart des visiteurs bouffent des vids par paquet de 12, rares sont certainement ceux qui ont appris quelque chose avec cette vid.Reste donc l'humble exception qui confirme la règle. Paz59 Je viens d'arriver Inscrit le: 10/5/2019 Envois: 18 Karma: 60 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 2 SoBas



Citation : Finalement, tout ça n'est qu'une affaire de point de vue, voire d'humilité.



Citation : belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 476 Karma: 545 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 0 @Paz59

oui. Du coup, il a fait le ménage depuis =)) Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1426 Karma: 1870 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 1 Autant j'aime beaucoup Defend Intelligence, autant je trouve le concept passé.

Ce genre de vidéo existe depuis des lustres sans IA, il a juste rajouté une "IA" de reconnaissance faciale dans son script....



Étrangement madame michu est toujours aussi novice sur la gestion de ses données et je doute que cela change beaucoup.

Si on pouvais leur expliquer de ne pas cliquer sur le gros bouton vert qui indique que tu acceptes d'être tracké par les cookies ce serait déjà un grand pas. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4292 Karma: 1789 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 3



On est mal barré si on commence par conseiller Gros-Google pour être anonyme. La boîte qui a reçu le plus d'amendes pour non respect des lois sur la vie privée et la conservation des données.

Chapeau l'expert en anonymat. "alors pour anonymiser tes données, tu vas sur Google et tu tapes..."On est mal barré si on commence par conseiller Gros-Google pour être anonyme.La boîte qui a reçu le plus d'amendes pour non respect des lois sur la vie privée et la conservation des données.Chapeau l'expert en anonymat. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3269 Karma: 4429 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 2

@belnea

ça me rappelle un gars qui disait qu'il ne changerait jamais sa carte d'identité parce que les nouveaux contiennent les empreintes. rien qu'avec son pseudo, j'ai trouvé en qq minutes, son nom, son adresse, son tel, son ancien taf, qu'il était à la retraite et qu'il roulait en Tesla 3 blanche et une video de lui…

ça lui a fait tout drôle =))

Ouai, et d'ailleurs cet exemple on peut l'étendre :



Combien de personnes nous ont fait chiier avec le vaccin du covid en pensant qu'il y avait une puce 5G dedans, ou encore avec les compteurs Linky ;

et à coté de ça, ont un iPhone en main, utilisent Facebook, Insta et/ou Twitter, mettent 0000 ou 1234 en mot de passe, ont peut être même des Airtags ou des montres connectées, ou ont une dizaine d'extensions ou de programmes sales d'installés sur leur ordi parce qu'ils cliquent comme des porcs sur "Autoriser" dès qu'un pop-up apparait. Citation :Ouai, et d'ailleurs cet exemple on peut l'étendre :Combien de personnes nous ont fait chiier avec le vaccin du covid en pensant qu'il y avait une puce 5G dedans, ou encore avec les compteurs Linky ;et à coté de ça, ont un iPhone en main, utilisent Facebook, Insta et/ou Twitter, mettent 0000 ou 1234 en mot de passe, ont peut être même des Airtags ou des montres connectées, ou ont une dizaine d'extensions ou de programmes sales d'installés sur leur ordi parce qu'ils cliquent comme des porcs sur "Autoriser" dès qu'un pop-up apparait. Ishtu Je m'installe Inscrit le: 11/12/2016 Envois: 138 Karma: 339 En ligne ! Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 3 Travaillant dans le milieu du social media, j'essaye au maximum de sensibiliser mon entourage sur l'affichage de sa vie sur ces réseaux.



Dans cette vidéo, le test un peu "facile". A part utiliser un soft payant de reconnaissance faciale, le reste c'est juste de la recherche à la main. Mais c'est là que vous pouvez contrôler les informations que vous partagez. Passez tout en privé, vous serez déjà tranquille pour des recherches amateurs.

Alors évidemment, pour toutes les données récoltées sur les sites via les cookies, localisations & co, c'est aujourd'hui quasiment impossible de ne laisser aucune trace sur internet pour un utilisateur lambda, même en faisant attention (mais prenez quand même le temps de refuser les cookies sur les sites où vous allez)



C'est pourquoi je ne peux que vous inviter à au moins faire le tour de vos réseaux sociaux et à passer au peigne fin tous les paramètres et confidentialité des réseaux sociaux que vous avez déjà utilisé.

Les réseaux sociaux sont une mine d'or d'information sur quelqu'un. Facebook, Twitter, Instagram etc... vous laissez une quantité phénoménale de traces derrière vous et un jour, ça pourrait se retourner contre vous.

Par exemple, de nos jours, énormément de recruteurs google les candidats qui les intéressent. Et en googlisant une personne, on peut apprendre une tonne d'infos que vous avez laissé trainé.



Pour vous y sensibiliser, faisons un test et penchons nous sur Facebook.

Peut être vous le savez déjà, mais vous pouvez télécharger une copie de TOUTES les données que VOUS avez vous même partagé sur Facebook depuis la création de votre compte.



- Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite de Facebook.

- Sélectionnez Paramètres et confidentialité, puis cliquez sur Paramètres.

- Dans la colonne de gauche, cliquez sur Vos informations Facebook.

- À côté de Télécharger vos informations, cliquez sur Voir.

Le téléchargement peut prendre du temps, vois plusieurs jours. En gros vous envoyez une requête au réseau qui va vous renvoyer votre dossier.



Vous pourrez y retrouver tout ce que vous avez fait sur la plateforme. Favoris, messages publiques ou privés, vos rencontres, vos publications, les pages et groupes suivis, vos réponses aux sondages, vos évènements, si vous avez joué à des jeux, les lieux où vous avez été, vos paiements, tous vos commentaires ou réactions (like), vos stories, vos avis etc... en gros, tout, même la blague bordeline que vous avez envoyé à votre poto du lycée y'a 15 ans est toujours là.



Bref, faites attentions à vos informations.

Elles valent énormément d'argent et c'est comme ça que des boites comme Facebook ou Google sont devenues des empires aujourd'hui. En revendant vos données personnelles que VOUS partagez gratuitement. Denden Je viens d'arriver Inscrit le: 15/1/2019 Envois: 80 Karma: 105 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 0 La vidéo est tellement bien anonymisée, qu'a 10 minutes, un des mecs donne son nom. En croisant avec d'autres informations données (pays de travail ?...), on retrouve son profil en quelques secondes. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1470 Karma: 701 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 0

@ender666

Euhhh... Il croit avoir inventé et nous faire découvrir l'eau tiède le gars ?



Non, il n'a pas inventé un truc révolutionnaire, mais soit sa communauté n'était pas tout à fait sensibilisée et les gens trouveront ça intéressant, soit sa vidéo fera un flop. Citation :Si ça a permis de sensibiliser au moins une personne dans le monde, alors sa vidéo n'est pas totalement inutile.Non, il n'a pas inventé un truc révolutionnaire, mais soit sa communauté n'était pas tout à fait sensibilisée et les gens trouveront ça intéressant, soit sa vidéo fera un flop. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1470 Karma: 701 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 0

@coronade

J'adore comme il se donne un côté scientifique en sortant des statistiques sur un échantillon de 4 personnes



"J'ai reconnu 2 personnes sur 4 ça fait 50%" "Là j'en ai 4 sur les 6 ça fait 66% de succès" Citation :Pour être précis, il dit lui même que c'est un petit échantillon et que ça ne veut rien dire. Sekhmet Je m'installe Inscrit le: 9/10/2009 Envois: 299 Karma: 174 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 0

@-MaDJiK-

"alors pour anonymiser tes données, tu vas sur Google et tu tapes..."



On est mal barré si on commence par conseiller Gros-Google pour être anonyme. La boîte qui a reçu le plus d'amendes pour non respect des lois sur la vie privée et la conservation des données.

Chapeau l'expert en anonymat.

En l'occurrence, il ne conseille pas google pour être anonyme, il conseille le gars de faire une recherche pour changer son statut d'auto-entrepreneur, faut pas pousser mémé dans les orties non plus... Citation :En l'occurrence, il ne conseille pas google pour être anonyme, il conseille le gars de faire une recherche pour changer son statut d'auto-entrepreneur, faut pas pousser mémé dans les orties non plus... Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2404 Karma: 2030 Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... Re: Trouver l'identité d'inconnus dans la rue a... 0

@belnea

ça me rappelle un gars qui disait qu'il ne changerait jamais sa carte d'identité parce que les nouveaux contiennent les empreintes. rien qu'avec son pseudo, j'ai trouvé en qq minutes, son nom, son adresse, son tel, son ancien taf, qu'il était à la retraite et qu'il roulait en Tesla 3 blanche et une video de lui…

ça lui a fait tout drôle =))

