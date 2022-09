Vidéo : Créer un ordinateur dans Minecraft pour jouer à Minecraft dans Minecraft

Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 847 Karma: 1546

C'est à la fois complètement magnifique, et complètement fou !

Performance exceptionnelle.



Je pense que personne ne peut réellement apprécier la quantité de boulot de dingue qu'il y a derrière.

(par exemple, pour chaque sprite, il a fallu l'écrire en dur quelque part, mais aussi pour chaque règle, etc.)

Bon, après, il est quand même possible qu'ils aient utilisés des mods pour charger directement du code et des data, mais ca reste complètement dingue.



C'est tellement dommage que de telles performances ne soient pas davantage reconnues.

Là, on est sur une oeuvre qui ne mériterait pas simplement de se retrouver dans un musée d'art contemporain : on est sur une oeuvre qui mériterait qu'on crée un musée juste pour elle.