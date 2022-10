Vidéo : Il perd son oeil à cause d'un cancer et le remplace par une lampe torche Posté par Koreus

Brian a perdu son oeil droit à cause d'un cancer et il s'est amusé à transformer sa tête en lampe torche.



Vidéo (57s) : Oeil lampe de poche





Sur le même sujet :

Vidéo : Une ophtalmo retire 23 lentilles de contact à une femme Vidéo : Une Illusion d'optique avec un oeil Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6872 Karma: 18196 En ligne ! Re: Il perd son oeil à cause d'un cancer et le rempl... Re: Il perd son oeil à cause d'un cancer et le rempl... 1 Une véritable lumière ce type! Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 567 Karma: 2093 Re: Il perd son oeil à cause d'un cancer et le rempl... Re: Il perd son oeil à cause d'un cancer et le rempl... 0 Chouette vivement le cancer des testicules Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 1072 Karma: 507 Re: Il perd son oeil à cause d'un cancer et le rempl... Re: Il perd son oeil à cause d'un cancer et le rempl... 0 Y avait sans doute plus utile.



Si il est au lit avec sa compagne ça doit donner un truc du genre ?

Tu simules ou pas ?

Tu vas parler !! avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1987 Karma: 1373 Re: Il perd son oeil à cause d'un cancer et le rempl... Re: Il perd son oeil à cause d'un cancer et le rempl... 0 Ce type n'a pas la lumière à tous les étages mais ça vaut le coup d'oeil. Nutell_moi Je masterise ! Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 2030 Karma: 3232 Re: Il perd son oeil à cause d'un cancer et le rempl... Re: Il perd son oeil à cause d'un cancer et le rempl... 0 whitenoise Je m'installe Inscrit le: 30/6/2016 Envois: 115 Karma: 141 En ligne ! Re: Il perd son oeil à cause d'un cancer et le rempl... Re: Il perd son oeil à cause d'un cancer et le rempl... 0 . corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1641 Karma: 4661 Re: Il perd son oeil à cause d'un cancer et le rempl... Re: Il perd son oeil à cause d'un cancer et le rempl... 0 Cette musique est remarquablement inadaptée. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.