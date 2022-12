Vidéo : « Deconstruction » une animation réalisée à l'aide d'une intelligence artificielle Posté par LeFreund

Un artiste s'est aidé d'un générateur d'images, utilisant l'intelligence artificielle, pour créer l'animation « Deconstruction »



Vidéo (53s) : Deconstruction





Fabio Comparelli se définit comme un artiste numérique (digital artist)

Moi j'aurais dit opérateur machine (machine operator)

Si même les IA se mettent aux images verticales, il n'y a plus d'espoir.

Son but est de passer un message au travers de son travail

Mais quel est ce message?



@Tempo123

La déforestation humaine dévaste la forêt et ses occupants, et la planète dévastera l'homme.

L'artiste Fabio Comparelli

Le voleur Fabio Comparelli.

Hyper déçu par cet article @Koreus

Des semaines que les artistes du monde entier se révoltent contre ces programmes de voleur, et je vois ces merdes de mauvaises illustrations d'IA sur ce site... Dommage.



Le voleur Fabio Comparelli.



Hyper déçu par cet article @Koreus

@Tempo123

Son but est de passer un message au travers de son travail

Mais quel est ce message? :)

Mais quel travail ?

@Tempo123

Citation : Son but est de passer un message au travers de son travail



Mais quel est ce message? :)



Mais quel travail ? Citation :Mais quel travail ? _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 193 Karma: 1097 En ligne ! Re: « Deconstruction » une animation réalisée à l'ai... Re: « Deconstruction » une animation réalisée à l'ai... 0

@Geo-graphic

Citation : L'artiste Fabio Comparelli



Le voleur Fabio Comparelli.



Hyper déçu par cet article @Koreus

Des semaines que les artistes du monde entier se révoltent contre ces programmes de voleur, et je vois ces merdes de mauvaises illustrations d'IA sur ce site... Dommage.



Par curiosité, sous quel motif ?



Peut être par méconnaissance, mais le travail artistique n'est il finalement pas l'idée puis l'assemblage des images peu importe le procédé de leur création ?



