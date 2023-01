Insolite : MidJourney, créer des images en tapant sa description Posté par Koreus

La révolution de l'IA est en marche. Je vous avais présenté DALL-E il y a quelques mois et ChatGPT il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est au tour de MidJourney.

Cela fait quelque temps que ce programme d'intelligence artificielle existe, mais j'ai enfin pris le temps de le tester ce weekend. Et je dois dire que c'est assez dingue !

Comme DALL-E, MidJourney permet de créer des images à partir d'une description.

Pour le tester, il faut un compte Discord.

Ensuite, rendez-vous sur leur serveur Discord (un des salons newbies-XXX) ou le Discord de Koreus (salon general).

Pour générer une image, il faut taper la commande /imagine suivi de votre description en anglais. Par exemple : /imagine hamster manga style



Quelques exemples :



A drawing of a nice hamster with mammoth tusks







Jedi Hamster



poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3615 Karma: 1110 Re: MidJourney, créer des images en tapant sa description Re: MidJourney, créer des images en tapant sa description 0 Vivement la fin de cette mode de l'IA... Racoon Je viens d'arriver Inscrit le: 7/11/2018 Envois: 12 Re: MidJourney, créer des images en tapant sa description Re: MidJourney, créer des images en tapant sa description 3

@poiuytreza525

Vivement la fin de cette mode de l'IA...



Désolé de te décevoir mais je pense que ce n'est que le début et ce n'est pas prêt de s'arrêter... Citation :Désolé de te décevoir mais je pense que ce n'est que le début et ce n'est pas prêt de s'arrêter... Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 201 Karma: 520 Re: MidJourney, créer des images en tapant sa description Re: MidJourney, créer des images en tapant sa description 2

Finalement, on va finir dans un avenir ou on va travailler a entretenir des machines pour qu'elles fassent le spirituel a notre place.



...Les créateurs visuels ils vont en baver ceci dit Il y a 70 ans on nous promettait un avenir radieux ou les machines vont faire des choses pénibles a notre place pour qu'on puisse faire des choses plus spirituelles.Finalement, on va finir dans un avenir ou on va travailler a entretenir des machines pour qu'elles fassent le spirituel a notre place....Les créateurs visuels ils vont en baver ceci dit Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 777 Karma: 1009 Re: MidJourney, créer des images en tapant sa description Re: MidJourney, créer des images en tapant sa description 0 Bon ben on attend vos pépites ici les gars ! Qui sera le meilleur créateur ! Berousky Je poste trop Inscrit le: 26/3/2005 Envois: 13774 Karma: 710 En ligne ! Re: MidJourney, créer des images en tapant sa description Re: MidJourney, créer des images en tapant sa description 1

Chuck Norris jedi style manga Chuck Norris jedi style manga Mykel Dalmatiens Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 101 Karma: 201 Re: MidJourney, créer des images en tapant sa description Re: MidJourney, créer des images en tapant sa description 0

@poiuytreza525

Vivement la fin de cette mode de l'IA...



Cette mode s’arrêtera quand on ne se rendra plus compte que c’est de l’IA… Citation :Cette mode s’arrêtera quand on ne se rendra plus compte que c’est de l’IA… Nark0t1k Je suis accro Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 615 Re: MidJourney, créer des images en tapant sa description Re: MidJourney, créer des images en tapant sa description 0

@poiuytreza525

Vivement la fin de cette mode de l'IA...



Ouais c'est comme google ! Bientôt finit Citation :Ouais c'est comme google ! Bientôt finit LeMiniMilgram Kapybara Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 7450 Karma: 19447 En ligne ! Re: MidJourney, créer des images en tapant sa description Re: MidJourney, créer des images en tapant sa description 0

Voici ma contribution : Monsieur_Craute Je viens d'arriver Inscrit le: 22/4/2021 Envois: 93 En ligne ! Re: MidJourney, créer des images en tapant sa description Re: MidJourney, créer des images en tapant sa description 0

@Pettoman

Qui sera le meilleur créateur !

@Pettoman

Qui sera le meilleur créateur !

Euh... L'IA ?