Vidéo : George Ntavoutian réalise le plus grand looping en BMX Posté par Bowane

Le rider grecque Georgios Ntavoutian a réalisé la plus grande loop complète en BMX dans un cylindre de 7,5 mètre de haut.









Vidéo (29s) : Le plus grand looping en BMX





Sur le même sujet :

Vidéo : Damien Walters fait un looping en courant Vidéo : Entrainement au looping (vélo) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Pyrael Je m'installe Inscrit le: 13/11/2012 Envois: 252 Karma: 332 Re: George Ntavoutian réalise le plus grand looping en BMX Re: George Ntavoutian réalise le plus grand looping en BMX 1 Au premier visionnage je n'ai vu que l'énorme fail du drone bigone Je m'installe Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 151 Karma: 916 Re: George Ntavoutian réalise le plus grand looping en BMX Re: George Ntavoutian réalise le plus grand looping en BMX 0

Du coup, je m'attendais à voir les images filmées du drone à la fin de la vidéo.



En regardant une seconde fois, j'ai compris effectivement pourquoi on a pas les images du drone Au premier visionnage, j'ai vu le drone.Du coup, je m'attendais à voir les images filmées du drone à la fin de la vidéo.En regardant une seconde fois, j'ai compris effectivement pourquoi on a pas les images du drone LeMiniMilgram J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 8862 Karma: 23003 En ligne ! Re: George Ntavoutian réalise le plus grand looping en BMX Re: George Ntavoutian réalise le plus grand looping en BMX 3 Bravo, il ne s'est pas LOOPÉ!!!



Jean Blaguin, humoriste millerf Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 155 Karma: 179 Re: George Ntavoutian réalise le plus grand looping en BMX Re: George Ntavoutian réalise le plus grand looping en BMX 0 @Koreus, on dit "grec" (masculin) et pas grecque (féminin). Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 404 Karma: 1613 Re: George Ntavoutian réalise le plus grand looping en BMX Re: George Ntavoutian réalise le plus grand looping en BMX 0 Cest d'autant plus difficile à réaliser avec une grosse paire de c***lles! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.