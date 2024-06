Vidéo : Première mondiale : traverser un tunnel en parapente Posté par Le_Relou

Le Bernois Patrick von Känel a réussi cet exploit dans le Tyrol du Sud après un seul vol d’essai.





Vidéo (25s) : Traverser un tunnel en parapente





DaddyCool Dalmatiens Inscrit le: 15/6/2023 Envois: 101 Karma: 101 Re: Première mondiale : traverser un tunnel en parapente 1 Pénétrer un tunnel en parachute est déjà une contrepèterie en soi. Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 256 Karma: 509 Re: Première mondiale : traverser un tunnel en parapente 0 Première bomdiale breaking news: Mr Koreus est sponsorisé par Red Bull.

En effet en un temps très court plusieurs articles sponsorisé Red bull.

Cette vidéo, Les deux parachutistes sur le Bridge de Londres et ceux dans le trou dans la montagne. J'en oublie certainement.



Le pire dans tous ça, c'est que les gens applaudissent quand c'est écrit Red Bull sur les casques.

Et font oin oin quand des exploits sont réalisés par des inconnus non sponsorisés.



C'est qui l'administrateur ici? Le community manager de Red Bull? UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 1059 Karma: 1211 Re: Première mondiale : traverser un tunnel en parapente Re: Première mondiale : traverser un tunnel en parapente 1 @Claudy Ouin ouin c 1 komplo !





Moi j'ai juste une question : Guiness world record? Bricci Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 2200 Karma: 8255 En ligne ! Re: Première mondiale : traverser un tunnel en parapente Re: Première mondiale : traverser un tunnel en parapente 0 DaddyCool Et si le gars avait voulu aller plus loin dans la déconnade, il aurait même pu empiler des culottes sur son parachute.

N'est-ce pas @MYRRZINN ?



@Claudy Et si le gars avait voulu aller plus loin dans la déconnade, il aurait même pu empiler des culottes sur son parachute.N'est-ce pas @