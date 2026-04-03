Vidéo : La passagère d'un vol commercial filme le lancement du SLS de la mission Artemis II

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Chrys77
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Posté le: 3/4/2026 19:06 Mis à jour: 3/4/2026 19:06
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Je masterise !
Inscrit le: 18/3/2009
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Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
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C'est à la limite mieux filmé que ce qu'on a pu voir en direct, coté retransmission la Nasa devrait demander conseil à SpaceX
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Wiliwilliam
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Posté le: 3/4/2026 20:39 Mis à jour: 3/4/2026 20:39
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La loi c'est moi
Inscrit le: 7/4/2012
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Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
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Citation :
@Chrys77
C'est à la limite mieux filmé que ce qu'on a pu voir en direct, coté retransmission la Nasa devrait demander conseil à SpaceX
Les photos / vidéos sont sorties par la suite. Elles sont splendides! Le seul bémol, ce n'était pas Live.
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Nicodemus88
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Posté le: 3/4/2026 22:05 Mis à jour: 3/4/2026 22:05
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 3/11/2020
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Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
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Je trouve ça émouvant .... La curiosité de l'Homme est capable de provoquer de si grands voyages....
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vantage93
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Posté le: 3/4/2026 23:46 Mis à jour: 3/4/2026 23:46
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Je suis accro
Inscrit le: 5/11/2014
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Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
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Tout ça pour lancer une boite de 9m3 c'est quand même dingue.
encore plus dingue d'y passer 10 jours à 4, faut être psychologiquement très costaud
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WellThief
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Posté le: 4/4/2026 11:54 Mis à jour: 4/4/2026 11:54
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 5/5/2016
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Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
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"My grandkids doesn't care hahahaha"... USA
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Dradoch
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Posté le: 4/4/2026 16:26 Mis à jour: 4/4/2026 16:26
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 15/5/2022
Envois: 24
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Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
1
Pour une fois filmer en vertical prend tout son sens !
Cela dit le plus impressionnant c'est la hauteur à laquelle elle monte: on a l'impression de prendre conscience de "la hauteur du ciel".
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Baba-Yaga
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Posté le: 4/4/2026 17:25 Mis à jour: 4/4/2026 17:25
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Je poste trop
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Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
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Citation :
Elle explique que le pilote a changé légèrement l'itinéraire pour permettre aux passagers d'assister au spectacle.
Ouais ouais, c'est le pilote qui voulait voir, les passagers ont dû suivre
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Beuleu50
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Posté le: 4/4/2026 20:35 Mis à jour: 4/4/2026 20:35
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Je m'installe
Inscrit le: 13/1/2023
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Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
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Difficile d’estimer la distance, mais je suis surpris qu’un vol commercial puisse passer si près.
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n666eo
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Posté le: 5/4/2026 10:24 Mis à jour: 5/4/2026 10:24
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Je m'installe
Inscrit le: 15/10/2018
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Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
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@Beuleu50 En fait, côté "terres", la TFR (temporary flight restriction) n'est pas très étendue (environ 15km du pas de tir au maximum). Les tirs se faisant vers l'Est, vers l'Atlantique, il n'est pas utile d'éloigner le trafic outre mesure côté Ouest.
Il existe plein de vidéos de tirs filmés depuis des avion légers d'encore plus près.
Et hors période de tir, il est possible en avion léger de survoler à basse altitude quasiment tout le complexe, y compris survoler à quelques dizaines de centimètres la piste d'atterrissage de la navette spatiale. De fabuleux souvenirs...
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Crazy-13
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Posté le: 5/4/2026 19:32 Mis à jour: 5/4/2026 19:32
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
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Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
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c'est sûr que c'est plus sympa à voir que des lancements de missile.
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