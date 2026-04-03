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Vidéo : La passagère d'un vol commercial filme le lancement du SLS de la mission Artemis II

Posté par Kilroy1 le 3/4/2026 17:11:05

vidéo artemis decollage lancement fusee vue avion
Mercredi dernier, la passagère d'un avion de ligne a pu filmer le décollage du SLS de la mission Artemis II.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Décollage et atterrissage d'une fusée
  • Vidéo : Décollage d'une fusée vu de l’espace (Timelapse)
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Chrys77
    Posté le: 3/4/2026 19:06  Mis à jour: 3/4/2026 19:06
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3633
    Karma: 2617
     Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
     2 
    C'est à la limite mieux filmé que ce qu'on a pu voir en direct, coté retransmission la Nasa devrait demander conseil à SpaceX
    Wiliwilliam
    Posté le: 3/4/2026 20:39  Mis à jour: 3/4/2026 20:39
    #2
    La loi c'est moi
    Inscrit le: 7/4/2012
    Envois: 40165
    Karma: 20600
     Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
     0 
    Citation :

    @Chrys77
    C'est à la limite mieux filmé que ce qu'on a pu voir en direct, coté retransmission la Nasa devrait demander conseil à SpaceX


    Les photos / vidéos sont sorties par la suite. Elles sont splendides! Le seul bémol, ce n'était pas Live.
    Nicodemus88
    Posté le: 3/4/2026 22:05  Mis à jour: 3/4/2026 22:05
    #3
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 3/11/2020
    Envois: 55
    Karma: 144
     Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
     1 
    Je trouve ça émouvant .... La curiosité de l'Homme est capable de provoquer de si grands voyages....
    vantage93
    Posté le: 3/4/2026 23:46  Mis à jour: 3/4/2026 23:46
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/11/2014
    Envois: 1524
    Karma: 1710
     Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
     0 
    Tout ça pour lancer une boite de 9m3 c'est quand même dingue.
    encore plus dingue d'y passer 10 jours à 4, faut être psychologiquement très costaud
    WellThief
    Posté le: 4/4/2026 11:54  Mis à jour: 4/4/2026 11:54
    #5
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 5/5/2016
    Envois: 3
     Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
     0 
    "My grandkids doesn't care hahahaha"... USA
    Dradoch
    Posté le: 4/4/2026 16:26  Mis à jour: 4/4/2026 16:26
    #6
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 15/5/2022
    Envois: 24
     Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
     1 
    Pour une fois filmer en vertical prend tout son sens !
    Cela dit le plus impressionnant c'est la hauteur à laquelle elle monte: on a l'impression de prendre conscience de "la hauteur du ciel".
    Baba-Yaga
    Posté le: 4/4/2026 17:25  Mis à jour: 4/4/2026 17:25
    #7
    Je poste trop
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 19421
    Karma: 13338
     Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
     0 
    Citation :
    Elle explique que le pilote a changé légèrement l'itinéraire pour permettre aux passagers d'assister au spectacle.

    Ouais ouais, c'est le pilote qui voulait voir, les passagers ont dû suivre 😁
    Beuleu50
    Posté le: 4/4/2026 20:35  Mis à jour: 4/4/2026 20:35
    #8
    Je m'installe
    Inscrit le: 13/1/2023
    Envois: 297
    Karma: 194
     Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
     1 
    Difficile d’estimer la distance, mais je suis surpris qu’un vol commercial puisse passer si près.
    n666eo
    Posté le: 5/4/2026 10:24  Mis à jour: 5/4/2026 10:24
    #9
    Je m'installe
    Inscrit le: 15/10/2018
    Envois: 422
    Karma: 528
     Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
     0 
    @Beuleu50 En fait, côté "terres", la TFR (temporary flight restriction) n'est pas très étendue (environ 15km du pas de tir au maximum). Les tirs se faisant vers l'Est, vers l'Atlantique, il n'est pas utile d'éloigner le trafic outre mesure côté Ouest.
    Il existe plein de vidéos de tirs filmés depuis des avion légers d'encore plus près.

    Et hors période de tir, il est possible en avion léger de survoler à basse altitude quasiment tout le complexe, y compris survoler à quelques dizaines de centimètres la piste d'atterrissage de la navette spatiale. De fabuleux souvenirs...
    Crazy-13
    Posté le: 5/4/2026 19:32  Mis à jour: 5/4/2026 19:32
    #10
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85690
    Karma: 9518
    En ligne !
     Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem...
     0 
    c'est sûr que c'est plus sympa à voir que des lancements de missile.
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