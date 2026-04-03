

Vidéo : La passagère d'un vol commercial filme le lancement du SLS de la mission Artemis II Posté par Kilroy1

Mercredi dernier, la passagère d'un avion de ligne a pu filmer le décollage du SLS de la mission Artemis II.



Vidéo (2mn1s) : Décollage de la fusée Artemis II vue d'un avion





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@Chrys77

C'est à la limite mieux filmé que ce qu'on a pu voir en direct, coté retransmission la Nasa devrait demander conseil à SpaceX



Les photos / vidéos sont sorties par la suite. Elles sont splendides! Le seul bémol, ce n'était pas Live. Citation :Les photos / vidéos sont sorties par la suite. Elles sont splendides! Le seul bémol, ce n'était pas Live. Nicodemus88 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/11/2020 Envois: 55 Karma: 144 Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem... Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem... 1 Je trouve ça émouvant .... La curiosité de l'Homme est capable de provoquer de si grands voyages.... vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1524 Karma: 1710 Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem... Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem... 0 Tout ça pour lancer une boite de 9m3 c'est quand même dingue.

encore plus dingue d'y passer 10 jours à 4, faut être psychologiquement très costaud WellThief Je viens d'arriver Inscrit le: 5/5/2016 Envois: 3 Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem... Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem... 0 "My grandkids doesn't care hahahaha"... USA Dradoch Je viens d'arriver Inscrit le: 15/5/2022 Envois: 24 Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem... Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem... 1 Pour une fois filmer en vertical prend tout son sens !

Cela dit le plus impressionnant c'est la hauteur à laquelle elle monte: on a l'impression de prendre conscience de "la hauteur du ciel". Baba-Yaga Je poste trop Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 19421 Karma: 13338 Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem... Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem... 0 Elle explique que le pilote a changé légèrement l'itinéraire pour permettre aux passagers d'assister au spectacle.

Ouais ouais, c'est le pilote qui voulait voir, les passagers ont dû suivre Citation :Ouais ouais, c'est le pilote qui voulait voir, les passagers ont dû suivre Beuleu50 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2023 Envois: 297 Karma: 194 Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem... Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem... 1 Difficile d’estimer la distance, mais je suis surpris qu’un vol commercial puisse passer si près. n666eo Je m'installe Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 422 Karma: 528 Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem... Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem... 0 @Beuleu50 En fait, côté "terres", la TFR (temporary flight restriction) n'est pas très étendue (environ 15km du pas de tir au maximum). Les tirs se faisant vers l'Est, vers l'Atlantique, il n'est pas utile d'éloigner le trafic outre mesure côté Ouest.

Il existe plein de vidéos de tirs filmés depuis des avion légers d'encore plus près.



Et hors période de tir, il est possible en avion léger de survoler à basse altitude quasiment tout le complexe, y compris survoler à quelques dizaines de centimètres la piste d'atterrissage de la navette spatiale. De fabuleux souvenirs... Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85690 Karma: 9518 En ligne ! Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem... Re: La passagère d'un vol commercial filme le lancem... 0 c'est sûr que c'est plus sympa à voir que des lancements de missile. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.