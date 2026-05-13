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Vidéo : Unitree dévoile le GD01 son robot mécha

Posté par Wiliwilliam le 13/5/2026 15:03:28

vidéo robot mecha unitree bipede
La société Unitree a construit un genre d'exosquelette, le GD01, en prévision des futurs attaques de Kaïju (cette dernière info est à vérifier)




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un robot court après des sangliers
  • Vidéo : Un robot humanoïde bat le record humain du semi-marathon
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    ThomGamer
    Posté le: 13/5/2026 15:09  Mis à jour: 13/5/2026 15:09
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1930
    Karma: 3910
    Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
     6 
    650k$ pour un truc où si tu fais plus de 1m70 tu rentres pas dedans et qu'en plus n'a aucune intérêt ? Genre le mur de parpaings non scellés, je te le fais tomber sans robot pour 10$ si tu veux...

    Même la présentation est claquée...
    Speedball2
    Posté le: 13/5/2026 17:41  Mis à jour: 13/5/2026 17:41
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/11/2013
    Envois: 526
    Karma: 391
    Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
     5 


    Heureusement qu'ils précisent à la fin je m'apprêtais à valider mon panier.

    14 commentaires

    Auteur Conversation
    ThomGamer
    Posté le: 13/5/2026 15:09  Mis à jour: 13/5/2026 15:09
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1930
    Karma: 3910
     Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
     6 
    650k$ pour un truc où si tu fais plus de 1m70 tu rentres pas dedans et qu'en plus n'a aucune intérêt ? Genre le mur de parpaings non scellés, je te le fais tomber sans robot pour 10$ si tu veux...

    Même la présentation est claquée...
    Chrys77
    Posté le: 13/5/2026 16:17  Mis à jour: 13/5/2026 16:17
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3662
    Karma: 2672
     Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
     1 
    Moi qui pensais qu'il allait retourner une bagnole, pffff !
    Padma
    Posté le: 13/5/2026 16:27  Mis à jour: 13/5/2026 16:27
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2463
    Karma: 4458
     Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
     1 
    En retard les Chinois ! Sigourney en 1979 balayait des reines alien avec.

    Mais c'était pour de faux…
    zorgOne
    Posté le: 13/5/2026 16:53  Mis à jour: 13/5/2026 17:05
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 454
    Karma: 631
     Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
     2 
    donc ...
    tu te fais visiblement secouer de gauche à droite en mode bipède ??
    au passage en mode quadrupède, tu te retrouve en l'air en sens inverse ????
    et tu mets un humain dedans pour un contrôle piloté à distance ?????
    mais ....

    c'est complètement con ?!
    Speedball2
    Posté le: 13/5/2026 17:41  Mis à jour: 13/5/2026 17:41
    #5
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/11/2013
    Envois: 526
    Karma: 391
     Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
     5 


    Heureusement qu'ils précisent à la fin je m'apprêtais à valider mon panier.
    Batfly
    Posté le: 13/5/2026 17:47  Mis à jour: 13/5/2026 17:47
    #6
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 9/8/2023
    Envois: 91
    Karma: 216
     Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
     0 
    La seule prouesse que je vois, c'est le fait de pouvoir grimper dedans sans déséquilibrer le bipède....
    ...si on pèse 70kg.

    Ce qui est déjà pas mal en soi. Mais bon, il faudra encore le peaufiner, hein 😂
    Nebinaf
    Posté le: 13/5/2026 19:09  Mis à jour: 13/5/2026 19:09
    #7
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1570
    Karma: 2703
     Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
     0 
    Citation :

    @Padma
    En retard les Chinois ! Sigourney en 1979 balayait des reines alien avec.

    Mais c'était pour de faux…


    Heu... non...
    Soit tu dis que c'est 1986, soit tu dis que c'est en 2179
    Armeater
    Posté le: 13/5/2026 19:30  Mis à jour: 13/5/2026 19:30
    #8
    Je m'installe
    Inscrit le: 21/7/2014
    Envois: 327
    Karma: 656
     Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
     0 
    le mec monte et s'installe, sa coupe et quand le robot bouge le mec est entièrement protégé on le vois plus XD
    Emerys
    Posté le: 13/5/2026 20:00  Mis à jour: 13/5/2026 20:00
    #9
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1314
    Karma: 1905
     Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
     1 
    Sinon je cherche des avis sur un bon exosquelette pour les douleurs aux genoux
    Pettoman
    Posté le: 13/5/2026 20:53  Mis à jour: 13/5/2026 20:53
    #10
    Je suis accro
    Inscrit le: 28/1/2009
    Envois: 845
    Karma: 1111
     Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
     0 
    Au moins ca recycle les pneus de vélo XD

    Indirectement, ca peut régler les problèmes des fauteuils roulants, on va voir maintenant si ils se font moins respecter avec leur nouveaux sièges XD
    ReActif
    Posté le: 13/5/2026 22:01  Mis à jour: 13/5/2026 22:01
    #11
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/4/2010
    Envois: 131
     Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
     1 
    Au début, je lis du coin de l'oeil, en regardant une vidéo sur un autre écran : "Unitree dévoile un robot mecha transformable pitoyable" puis percute que c'est écrit "pilotable"... mais au final, je pense que pitoyable est bien le bon terme.
    JoOw68
    Posté le: 14/5/2026 11:06  Mis à jour: 14/5/2026 11:06
    #12
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 1/5/2012
    Envois: 35
    Karma: 107
     Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
     1 
    Le jour où les ingénieurs comprendront que le modèle bipède, imitant les humains, n'a rien d'optimal pour la robotique..on pourra commencer à avoir peur 🙂
    Crazy-13
    Posté le: 14/5/2026 19:24  Mis à jour: 14/5/2026 19:24
    #13
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 86073
    Karma: 9686
     Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
     0 
    billyboy45
    Posté le: 15/5/2026 5:11  Mis à jour: 15/5/2026 5:11
    #14
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/7/2008
    Envois: 1211
    Karma: 2062
     Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
     0 
    C'est clairement un mannequin avec un casque sur la tête dans le second plan lol
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