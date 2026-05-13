

Vidéo : Unitree dévoile le GD01 son robot mécha Posté par Wiliwilliam

La société Unitree a construit un genre d'exosquelette, le GD01, en prévision des futurs attaques de Kaïju (cette dernière info est à vérifier)



Vidéo (1mn14s) : GD01, le robot mécha d'Unitree





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Même la présentation est claquée... Speedball2 Je suis accro Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 526 Karma: 391 Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha 5



Heureusement qu'ils précisent à la fin je m'apprêtais à valider mon panier. Heureusement qu'ils précisent à la fin je m'apprêtais à valider mon panier.

14 commentaires Auteur Conversation ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1930 Karma: 3910 Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha 6 650k$ pour un truc où si tu fais plus de 1m70 tu rentres pas dedans et qu'en plus n'a aucune intérêt ? Genre le mur de parpaings non scellés, je te le fais tomber sans robot pour 10$ si tu veux...



Même la présentation est claquée... Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3662 Karma: 2672 Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha 1 Moi qui pensais qu'il allait retourner une bagnole, pffff ! Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2463 Karma: 4458 Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha 1



Mais c'était pour de faux… En retard les Chinois ! Sigourney en 1979 balayait des reines alien avec. zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 454 Karma: 631 Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha 2 donc ...

tu te fais visiblement secouer de gauche à droite en mode bipède ??

au passage en mode quadrupède, tu te retrouve en l'air en sens inverse ????

et tu mets un humain dedans pour un contrôle piloté à distance ?????

mais ....



c'est complètement con ?! Speedball2 Je suis accro Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 526 Karma: 391 Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha 5



Heureusement qu'ils précisent à la fin je m'apprêtais à valider mon panier. Heureusement qu'ils précisent à la fin je m'apprêtais à valider mon panier. Batfly Je viens d'arriver Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 91 Karma: 216 Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha 0

...si on pèse 70kg.



Ce qui est déjà pas mal en soi. Mais bon, il faudra encore le peaufiner, hein La seule prouesse que je vois, c'est le fait de pouvoir grimper dedans sans déséquilibrer le bipède.......si on pèse 70kg.Ce qui est déjà pas mal en soi. Mais bon, il faudra encore le peaufiner, hein Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1570 Karma: 2703 Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha 0

@Padma

En retard les Chinois ! Sigourney en 1979 balayait des reines alien avec.



Mais c'était pour de faux…



Heu... non...

Soit tu dis que c'est 1986, soit tu dis que c'est en 2179 Citation :Heu... non...Soit tu dis que c'est 1986, soit tu dis que c'est en 2179 Armeater Je m'installe Inscrit le: 21/7/2014 Envois: 327 Karma: 656 Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha 0 le mec monte et s'installe, sa coupe et quand le robot bouge le mec est entièrement protégé on le vois plus XD Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1314 Karma: 1905 Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha 1 Sinon je cherche des avis sur un bon exosquelette pour les douleurs aux genoux Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 845 Karma: 1111 Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha 0 Au moins ca recycle les pneus de vélo XD



Indirectement, ca peut régler les problèmes des fauteuils roulants, on va voir maintenant si ils se font moins respecter avec leur nouveaux sièges XD ReActif Je m'installe Inscrit le: 12/4/2010 Envois: 131 Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha 1 Au début, je lis du coin de l'oeil, en regardant une vidéo sur un autre écran : "Unitree dévoile un robot mecha transformable pitoyable" puis percute que c'est écrit "pilotable"... mais au final, je pense que pitoyable est bien le bon terme. JoOw68 Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2012 Envois: 35 Karma: 107 Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha 1 Le jour où les ingénieurs comprendront que le modèle bipède, imitant les humains, n'a rien d'optimal pour la robotique..on pourra commencer à avoir peur Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 86073 Karma: 9686 Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha 0 billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1211 Karma: 2062 Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha 0 C'est clairement un mannequin avec un casque sur la tête dans le second plan lol Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.