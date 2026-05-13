Vidéo : Unitree dévoile le GD01 son robot mécha

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ThomGamer
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Posté le: 13/5/2026 15:09 Mis à jour: 13/5/2026 15:09
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Je suis accro
Inscrit le: 5/9/2006
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Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
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650k$ pour un truc où si tu fais plus de 1m70 tu rentres pas dedans et qu'en plus n'a aucune intérêt ? Genre le mur de parpaings non scellés, je te le fais tomber sans robot pour 10$ si tu veux...
Même la présentation est claquée...
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Chrys77
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Posté le: 13/5/2026 16:17 Mis à jour: 13/5/2026 16:17
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Je masterise !
Inscrit le: 18/3/2009
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Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
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Moi qui pensais qu'il allait retourner une bagnole, pffff !
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Padma
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Posté le: 13/5/2026 16:27 Mis à jour: 13/5/2026 16:27
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Je masterise !
Inscrit le: 25/12/2015
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Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
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En retard les Chinois ! Sigourney en 1979 balayait des reines alien avec.Mais c'était pour de faux…
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zorgOne
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Posté le: 13/5/2026 16:53 Mis à jour: 13/5/2026 17:05
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Je m'installe
Inscrit le: 7/3/2022
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Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
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donc ...
tu te fais visiblement secouer de gauche à droite en mode bipède ??
au passage en mode quadrupède, tu te retrouve en l'air en sens inverse ????
et tu mets un humain dedans pour un contrôle piloté à distance ?????
mais ....
c'est complètement con ?!
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Speedball2
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Posté le: 13/5/2026 17:41 Mis à jour: 13/5/2026 17:41
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Je suis accro
Inscrit le: 10/11/2013
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Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
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Heureusement qu'ils précisent à la fin je m'apprêtais à valider mon panier.
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Batfly
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Posté le: 13/5/2026 17:47 Mis à jour: 13/5/2026 17:47
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Je viens d'arriver
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Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
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La seule prouesse que je vois, c'est le fait de pouvoir grimper dedans sans déséquilibrer le bipède....
...si on pèse 70kg.
Ce qui est déjà pas mal en soi. Mais bon, il faudra encore le peaufiner, hein
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Nebinaf
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Posté le: 13/5/2026 19:09 Mis à jour: 13/5/2026 19:09
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Je suis accro
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Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
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Citation :
@Padma
En retard les Chinois ! Sigourney en 1979 balayait des reines alien avec.
Mais c'était pour de faux…
Heu... non...
Soit tu dis que c'est 1986, soit tu dis que c'est en 2179
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Armeater
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Posté le: 13/5/2026 19:30 Mis à jour: 13/5/2026 19:30
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Je m'installe
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Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
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le mec monte et s'installe, sa coupe et quand le robot bouge le mec est entièrement protégé on le vois plus XD
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Emerys
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Posté le: 13/5/2026 20:00 Mis à jour: 13/5/2026 20:00
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Je suis accro
Inscrit le: 24/4/2006
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Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
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Sinon je cherche des avis sur un bon exosquelette pour les douleurs aux genoux
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Pettoman
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Posté le: 13/5/2026 20:53 Mis à jour: 13/5/2026 20:53
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Je suis accro
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Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
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Au moins ca recycle les pneus de vélo XD
Indirectement, ca peut régler les problèmes des fauteuils roulants, on va voir maintenant si ils se font moins respecter avec leur nouveaux sièges XD
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ReActif
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Posté le: 13/5/2026 22:01 Mis à jour: 13/5/2026 22:01
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Je m'installe
Inscrit le: 12/4/2010
Envois: 131
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Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
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Au début, je lis du coin de l'oeil, en regardant une vidéo sur un autre écran : "Unitree dévoile un robot mecha transformable pitoyable" puis percute que c'est écrit "pilotable"... mais au final, je pense que pitoyable est bien le bon terme.
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JoOw68
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Posté le: 14/5/2026 11:06 Mis à jour: 14/5/2026 11:06
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Je viens d'arriver
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Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
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Le jour où les ingénieurs comprendront que le modèle bipède, imitant les humains, n'a rien d'optimal pour la robotique..on pourra commencer à avoir peur
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Crazy-13
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Posté le: 14/5/2026 19:24 Mis à jour: 14/5/2026 19:24
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
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Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
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billyboy45
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Posté le: 15/5/2026 5:11 Mis à jour: 15/5/2026 5:11
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Je suis accro
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Re: Unitree dévoile le GD01 son robot mécha
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C'est clairement un mannequin avec un casque sur la tête dans le second plan lol
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