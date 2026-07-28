

Vidéo : C'est mignon ! (Vol 132) Posté par Bricci

La petite Quincee fait sa tournée de distribution de carottes aux chevaux



Vidéo (2mn16s) : Distributeur de carottes





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Vidéo : C'est mignon ! (Vol 131) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1991 Karma: 4043 Re: C'est mignon ! (Vol 132) Re: C'est mignon ! (Vol 132) 0 Y en a quand même un qui a l'air d'essayer de defoncer son box pour aller se servir lui-même. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87608 Karma: 10079 Re: C'est mignon ! (Vol 132) Re: C'est mignon ! (Vol 132) 7

C'est super mignon, mais il faut faire attention aux doigts avec les chevaux ! Je crois que le petit garçon en t-shirt orange à 0:17 a d'ailleurs servi de cobaye pour le premier essai de la journée... sigzegv Je m'installe Inscrit le: 23/7/2008 Envois: 295 Karma: 414 Re: C'est mignon ! (Vol 132) Re: C'est mignon ! (Vol 132) 3 alors on en est là... a regarder des enfants qui donnent des carottes a des chevaux .. MadMac Je viens d'arriver Inscrit le: 19/6/2012 Envois: 64 Karma: 61 Re: C'est mignon ! (Vol 132) Re: C'est mignon ! (Vol 132) 0 Cette vidéo n'est pas toute jeune… J'ai dû la voir y'a au moins 1 an. Dalwoo Je m'installe Inscrit le: 24/6/2010 Envois: 199 Karma: 207 Re: C'est mignon ! (Vol 132) Re: C'est mignon ! (Vol 132) 2

@sigzegv

alors on en est là... a regarder des enfants qui donnent des carottes a des chevaux ..



Alors oui, factuellement tu as raison, mais étrangement j'ai malgré tout bien aimé et trouver ça mignon.

Chacun trouvera un intérêt sur ce site mais tout le monde ne trouvera pas d'intérêt sur toutes les vidéos Citation :Alors oui, factuellement tu as raison, mais étrangement j'ai malgré tout bien aimé et trouver ça mignon.Chacun trouvera un intérêt sur ce site mais tout le monde ne trouvera pas d'intérêt sur toutes les vidéos Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.