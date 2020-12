2020 Remixed (Cee-Roo)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

L'artiste suisse Cee-Roo propose une belle rétrospective en image et en musique de l'année 2020 dans le monde. L'année 2020 aura été marquée par les incendies en Australie, les manifestations du Black Lives Matter, les élections américaines, l'explosion à Beyrouth, la mort de Maradona et bien sûr le Coranavirus et le confinement.

2020 annee cee-roo confinement coronavirus mix retrospective