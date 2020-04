Des cascadeurs s'échangent des coups via leurs caméras #CUCchallenge

Des coachs et des élèves du Campus Univers Cascades ont créé le #CUCchallenge : ils s'échangent des coups via leurs caméras pendant le confinement. Le Campus Univers Cascades est un pôle d'enseignement spécialisé dans la formation aux techniques de cascades en spectacle et cinéma.

