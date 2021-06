Drone vs Volcan Fagradalsfjall

Joey Helms a piloté un drone DJI en FPV (pilotage en immersion) au-dessus du volcan Fagradalsfjall en Islande. Masque sur la tête, il a essayé de s'approcher le plus près possible de la lave au coeur du volcan. Mais pas de chance, une explosion de lave a touché le drone qui est tombé au fond cratère. Heureusement, l'enregistrement de la séquence est sain et sauf, la vidéo a été streamée en direct sur le masque.

drone fail fpv lave volcan