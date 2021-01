Un gardien bat le record du monde du but le plus lointain

Mardi 19 janvier 2021, Tom King, le gardien de but de Newport County (4ème division anglaise de football), a battu le record du monde du but le plus lointain, mesuré à 96,01 mètres, lors d'un match contre Cheltenham. Le précédent record était de 91,9 mètres par le gardien Asmir Begovic en 2013.

but foot gardien king lointain record