Kimi Raikkonen passe de la 16e à la 6e place en un tour

Dimanche 25 octobre 2020 à Portimao au Grand Prix du Portugal, le Finlandais Kimi Raikkonen était placé 16e sur la grille de départ, mais a réussi à faire une remontée impressionnante. En l'espace d'un tour, le pilote a réussi à remonter 10 places et a bouclé le premier tour en 6e position sur une piste glissante à cause de la pluie. Il a fini la course en 11e position.

