[video] Le collectif C19 porte plainte contre Edouard Phillipe et Agnès Buzyn

Plainte contre Édouard Philippe et Agnès Buzyn: "On nous a menti depuis le début"



Voilà j'ai rien de plus à ajouter, c'est très grave ce qu'il se passe. J'espère qu'il y aura réellement des suites, on se souvient tous de François Salachas et de la réponse de Macron...

