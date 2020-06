Options du sujet Imprimer le sujet

GladiusCorp Agression raciste dans le metro de Nice (Covid-19)



[KOR/ENG sub]프랑스에서 코로나 인종차별 당하는 한국인/ Covid-19 Racist attack to Korean in France



Honte à lui.

Aujourd'hui 16:13:35

Staffie Re: Agression raciste dans le metro de Nice (Covid-19)

Olaolaola, police de ma morale, qu'est-ce que ça veut dire et où vous croyez-vous ?!

Ce monsieur n'est pas raciste. Le racisme, c'est systémique.

Au pire, il y a un préjudice,mais pas du racisme.



:vomit:

Aujourd'hui 17:03:53