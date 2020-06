La chasse au mot "blanc"

Je suis accro Inscrit: 17/09/2018 14:05 Post(s): 720 Karma: 379



@gazeleau a écrit:

Pour l'Oréal, ça a du sens, car la promotion de la peau blanche fait des ravages par l'usage de trop de produits cosmétiques dépigmentants.



Si ça avait vocation à juste être marrant, je suis pas bon public.





L'Oreal a juste voulu faire un coup de com' faire de la pub gratuite... et bah, ça a marché



Ils sont cités partout et ça ne leur coûte pas un centime Citation :L'Oreal a juste voulu faire un coup de com' faire de la pub gratuite... et bah, ça a marchéIls sont cités partout et ça ne leur coûte pas un centime

Contribution le : Aujourd'hui 17:47:34