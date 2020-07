Options du sujet Imprimer le sujet

21210 Cocktails molotov et mortiers tirés sur les policiers à Orly 1 #1

Je masterise !



ça a l'air festif....

Contribution le : Aujourd'hui 15:34:41

goreghost Re: Cocktails molotov et mortiers tirés sur les policiers à Orly 1 #2

Je m'installe



On voit des jeunes très motivés pour apprendre à s'en sortir dans la vie, une belle vidéo ! Après faut pas dire toujours les mêmes, sinon on va encore passer pour des racistes.On voit des jeunes très motivés pour apprendre à s'en sortir dans la vie, une belle vidéo !

Contribution le : Aujourd'hui 15:40:36