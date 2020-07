Problème wifi sur ordi portable

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6785 Karma: 5433

Hello !



Ma femme a des problèmes de connexion sur son ordi portable. Pour une raison que j'ignore totalement, sa connexion wifi saute régulièrement (de plus en plus dernièrement) et l'utilitaire windows nous indique de "résoudre le problème". Sauf que la seule solution qu'il nous propose est de rebrancher le câble ethernet.



Quand je vais dans les options réseau, je m'aperçois que le wifi n'est plus indiqué, nulle part. Et l'ordinateur ne repère plus aucune box à proximité.



Je suppose donc qu'il y a quelque part un problème avec la carte réseau, mais franchement mes connaissances sont trop limitées pour savoir que faire.



Sauriez-vous m'indiquer quelques procédures de vérification à faire moi-même dans un premier temps ?





Merci d'avance !





Au passage, j'ai déjà essayé de reboot l'ordi plusieurs fois.^^

Contribution le : Aujourd'hui 21:22:54