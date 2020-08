un policier trainé sur plus de 500m par un criminel

Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 02/10/2017 20:59 Post(s): 507 Karma: 462 https://www.facebook.com/watch/?v=2817369791824505&extid=lGWmkAyF6Ipr3jTR



A noter que l'affaire part simplement d'une histoire de faux billet comme l'affaire de george floyd.

A l'époque, tout le monde avait dit que c'était un petit délit, rien de bien méchant.

Hier, un policier a failli mourir pour ça



Je ne vois pas bien le rapport. Pour n'importe quel "petit délit", tu trouveras toujours un taré prêt à mettre en danger la vie d'un policier pour s'en tirer. Ça n'enlève rien au fait que le délit d'origine n'avait rien de bien méchant.



Je ne vois pas bien le rapport. Pour n'importe quel "petit délit", tu trouveras toujours un taré prêt à mettre en danger la vie d'un policier pour s'en tirer. Ça n'enlève rien au fait que le délit d'origine n'avait rien de bien méchant.

C'est comme si tu affirmais qu'on ne peut plus dire qu'un stationnement gênant est une petite infraction pas bien méchante, depuis la vidéo du maire qui s'est fait tabasser pour cette raison, postée hier ou avant-hier.

le quotidien des fonctionnaires de police À Nancy, traîné sur 500 mètres par un véhicule.





le quotidien des fonctionnaires de police À Nancy, traîné sur 500 mètres par un véhicule.

@-Flo- le rapport, c'est justement parce que même pour des petits délits, il y a des tarés qui sont prêt mettre la vie des policiers pour se tirer.



Quand certains disaient que pour un petit délit, menotter un homme au sol est disproportionné, ces images montrent qu'il n'y a pas de petits délits.

Dès qu'un policier intervient, il met sa vie en danger.

Et ces images sont françaises!

Alors imagine aux USA où tout le monde ou presque est armé!

