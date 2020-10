Cette fois ils attaquent un commissariat (tir de mortier)

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3980 Karma: 6090



Attaque du commissariat de Champigny attaqué par une cinquantaine d’individus.



Moi je dis qu il faut arreter les conneries et les ecouter VRAIMENT ces jeunes. C est un appel au secours. Je vois que ça.



é-nuit-060406565.html



Peut etre in gros calin pourrait dissiper les tensions?



Peut etre faudrait il creer un tomic unique tant les cas se multiplient?



Contribution le : Aujourd'hui 10:10:11