nabutinausore Disparition Zap de Koreus en direct

Je viens d'arriver Inscrit: 14/08/2010 19:02 Post(s): 13 Bonsoir, il vient de m'arriver un truc chelou que je n'arrive pas à expliquer : je venais de finir de regarder ce que je pensais être les derniers zap de koreus sur Youtube sur mon téléphone (j'ai l'impression que l'ordre n'est pas le même que sur le site mais cela n'a pas d'importance), le truc c'est qu'après avoir fini de regarder la vidéo j'ai eu envie de connaitre l'artiste qui chantait la chanson de fin pendant le générique. Il s'agissait d'un mec qui faisait une impro de piano tout en chantant gare de Lyon (un truc classe qui donnait de voir la vidéo originale en entier). Pour info, j'ai vu tous les zaps de koreus depuis la création de ce format de vidéo sur le site et celle-ci je suis persuadé de ne jamais l'avoir visionnée auparavant. Le souci c'est qu'entre-temps une autre vidéo s'est lancée automatiquement sur Youtube et lorsque j'ai voulu revenir en arrière la vidéo que je venais de voir n'existait plus et ce même quand je suis allé vérifier dans mon historique Youtube. En gros c'est comme si la vidéo que je venais de voir avait été supprimée au moment où j'ai eu fini de la visionner. J'ai cherché ailleurs en regardant plein de zap de koreus récents en espérant retrouver celui que je venais de visionner mais ça n'a rien donné. Quelqu'un aurait-il une explication ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:49:19



