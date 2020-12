Contre la censure

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 3285 Karma: 4556

shinix à été modéré pour soi-disant "transphobie" (ridicule !) après que @Babek ai signalé le post.



Franchement regardez cette image et dites-moi ce qu'il y a de haineux :







C'est une blague, il n'y a rien de méchant



@Koreus Je suis totalement contre la modération de cette image, et contre cette méthode



Il suffit qu'un mec déboule en disant "ouin ouin bidulephobie, machinphobie, toutcequifiniparphobie" et ça y est ton post est modéré



Contribution le : Aujourd'hui 20:16:45