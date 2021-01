Réponse immédiate en image : Ciné/TV !

Je masterise ! Inscrit: 22/08/2005 22:44 Post(s): 4384 Karma: 294









Du coup les affiches de films c'est ok ?

Est ce qu'il ne faudrait pas citer les films des fois on tombera peut être sur des films moins connu !

Les genre de film de l'est avec des sous titres jaunes ha ha ! Allez c'est partie !Du coup les affiches de films c'est ok ?Est ce qu'il ne faudrait pas citer les films des fois on tombera peut être sur des films moins connu !Les genre de film de l'est avec des sous titres jaunes ha ha !

Contribution le : Aujourd'hui 09:09:57