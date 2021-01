Un medium reçoit une date de la part d'une défunte

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 3827 Karma: 1639





Plus tard, lors d'une séance de dédicace de livres, il rencontre à nouveau la grand-mère qui lui apprend enfin ce que la date voulait dire.



Afficher le spoil Elle représentait l'assassinat de son fils





Curb Your Physic Reading



Curb Your Physic Reading

La vidéo est tourné selon le format "Curb your enthousiasm" parce que la chute est...surprenante...

Contribution le : Aujourd'hui 18:47:09