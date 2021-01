Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Débat sur la censure (très pesante) des réseaux sociaux de nos jours Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

J'ai envie d'ouvrir ici, pour ceux qui le souhaitent, un débat sur la censure instaurée par ces fameux réseaux sociaux facebook, tweeter et instagram.



Commençons notre discussion si vous le voulez bien par cette vidéo célèbre, celle de Maurice Clavel en 1971 qui se fâche littéralement car on lui a censuré un mot, juste UN MOT de son film. On est à cette époque là sous la présidence de Georges Pompidou, il y a 50 ans.





Maurice Clavel "Messieurs les censeurs bonsoir !" - Archive INA



(Au passage, j'adore les vidéos de l'INA, de véritables témoignages de notre histoire télévisuelle et sociétale, à jamais archivés grâce au numérique !:) )



Aujourd'hui, en 2021, nombre d'artistes, d'auteurs, sont censurés, virés ou obligés de démissionner pour UN MOT mal placé, qui choque une masse d'anonymes cachée derrière leur ordinateur.



Selon l'écrivain Umberto Eco (mort en 2016, il n'a pas connu tiktok ) :

« Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel.»



J'ai adoré l'émission de Ruquier, « on est presque en direct » , du vendredi 22 Janvier 2021. En effet, y étaient invités Elie Semoune, censuré sur Instagram pour rien, et Xavier Gorce, obligé de démissionner après 19 ans du journal « le Monde », après avoir choqué les anonymes des réseaux pour un simple dessin. On vit une société puritaine ? Inquisitrice ?



Voici l'extrait de cette émission que j'ai adorée, et je pense que de nos jours, il y a beaucoup moins de censure à la télé (cette boîte à merde ?) que sur le net !! C'est fou quand même !



https://rutube.ru/video/9562f60c665e8f4294194b303196db13/



Xavier Gorce : « Ce que je trouve aberrant c'est que sur la pression de réseaux sociaux, une rédaction (ndlr Le Monde) fasse machine arrière et présente ses excuses. »



Elie Semoune : « C'est une tyrannie ces réseaux sociaux, c'est de la folie ! »



Christophe Bourseiller: « Ce qui m'inquiète c'est la volte face d'internet. C'est à dire le web qui était le lieu, l'espace de liberté la plus absolue, même une liberté qui faisait peur, une liberté presque infinie, est devenu un lieu de censure ! »



