LeCromwell La police fait la police sur les quais de Seine #1



«On se lève immédiatement» : à Paris, les forces de l'ordre évacuent les quais de Seine bondés

Arsenick Re: La police fait la police sur les quais de Seine #2

Le pire c'est que les premiers qui font n'imp seront surement les premiers à râler qu'on repart pour un tour...

Et passé moi l'excuse du "oui mais ils en ont besoin": j'ai pas pu aller voir mon père mourant à l'hôpital à cause des restrictions sanitaires.





Et passé moi l'excuse du "oui mais ils en ont besoin": j'ai pas pu aller voir mon père mourant à l'hôpital à cause des restrictions sanitaires.

Kokosticot Re: La police fait la police sur les quais de Seine #3

Ce qui est con, c'est que si tout le monde respectait les règles, alors des règles peu contraignantes seraient suffisantes. Mais vu qu'il y a une clique d'idiots qui font nawak, des restrictions plus strictes sont nécessaires

mahad Re: La police fait la police sur les quais de Seine #4

Comme les gens sont cons et comprennent rien, j'aurais bien attendu 18H pour tous les verbalisés plutôt que de leur dire de bouger.

