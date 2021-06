Drôle de saisie de matériel, les gendarmes en bavure.

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 546 Karma: 333

Gaspillage clairement, que ca soit saisi et revendu au enchères ca fait de l'argent pour l'état et autre non?



Côté écologique détruire des truc fonctionnel qui on demandé des ressources...



Dire qu'ils le détruisent prématurément pour éviter une autre rave... franchement il vont trouvé des facon de faire leurs musique avec ou sans ce materiel qui viens d'être détruit.

Contribution le : Aujourd'hui 09:54:23