Jinroh L indignation de Joseph Swzarc, rescapé des rafles. #1

A la fois je suis d accord avec lui, et a la fois, j j'ai tellement l impression qu il est instrumentalisé que ca me fait de la peine...

Pass sanitaire: Un rescapé du Vel' d'Hiv' s'indigne de l'utilisation de l'étoile jaune



Pass sanitaire: Un rescapé du Vel' d'Hiv' s'indigne de l'utilisation de l'étoile jaune

Aujourd'hui 19:12:49

Loom- Re: L indignation de Joseph Swzarc, rescapé des rafles. #2

Il a bien raison quand j'ai vus ces couillons aux infos avec ça sur eux mais putin je me suis dit c'est quoi le rapport ?

Ils n'ont pas vécu ce qu'ils ont subis ces personnes là.



Ils n'ont pas vécu ce qu'ils ont subis ces personnes là.

Aujourd'hui 19:56:17

Wamou Re: L indignation de Joseph Swzarc, rescapé des rafles. #3

Alors...



Bien qu'en accord avec ce monsieur, l'utilisation de ce symbole pour la cause covid est terriblement déplacée, je ne comprend pas du tout pourquoi il parle d'une vague raciste/antisémite etc...

Aujourd'hui 20:38:20