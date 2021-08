Index des forums Koreus.com Le Bar Je viens de hurler de peur. Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



quintus000 Je viens de hurler de peur. 1 #1

Je suis accro Inscrit: 08/05/2008 20:23 Post(s): 753 Karma: 346 Je suis en vacances dans les collines d'albertville dans la maison familiale, et mon père a croisé un loup gris coursant un chamoix il y a 2 jours alors j'étais un peu sur le qui-vive.



Je me suis levé à 1h pour une pause pipi, et le ciel était tellement magnifique que je suis allé 10 minutes voir les perséides en contournant la maison pour être orienté sud. J'entendais beaucoup de craquements de bois mais bon, c'est la nature.



Je reviens sur mes pas pour aller dormir en longeant la maison, en caleçon et en tongs dans la nuit, et au moment ou je me dis "hé ben, je courrais pas vite en tong si je croise un loup ahah!" Brutalement gigantesque grommellement d'outre-tombe d'un sanglier à 10m de moi dans la pénombre, j'ai juste discerné une grosse forme. Mon cerveau n'a pas eu le temps d'analyser, j'ai hurlé "OOOH PUTAIN!!". J'ai jamais gueulé aussi fort. Et puis j'ai éclaté de rire en l'entendant repartir.



Je lui ai piqué ses champignons hier, il s'est bien vengé le con.

Contribution le : Aujourd'hui 01:30:51



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo