-Flo- Des activistes défenseurs de la cause animale se cadenassent le cou à une chaine d'abattage 4 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13049 Karma: 7327 Puis finalement ils se sont rendus compte que l'idée n'était pas si bonne que ça quand l'opérateur a mis la chaine en marche pour faire son travail...





Contribution le : Aujourd'hui 22:17:20