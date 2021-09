Index des forums Koreus.com Le Bar Le covid ? Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je me questionne sur ce que j'ai et sur ce que je dois faire en fait.



Je suis allé jouer au badminton le jeudi 9 avec un groupe de 12 personnes. Une personne dans le lot toussait, ce qui, en ce temps se remarque sans doute encore plus. J'ai joué 2h et je sentais vers la dernière demi-heure des légers vertiges.



Le lendemain ça se confirme, ça ressemble à une sorte de rhume. J'en fait tous les ans à cette période-là donc je ne m'inquiète pas plus que ça. D'autant que c'est très léger, ça peut aussi bien passer.



Dans la nuit du vendredi au samedi je me sens toujours un peu fiévreux mais pas trop, ma à la gorge et avec une sensation de barre entre les yeux. J'ai le nez qui coule légèrement. Je fais un auto-test : négatif. Température : rien.



Samedi je regarde encore le groupe Whatsapp où se trouve le groupe du jeudi. Pas de nouvelle de la personne qui était malade. Je me dis : c'est bon signe. Je refais un auto-test : négatif. J'hésite à rejouer jusqu'au dernier moment mais j'y vais me disant que ça serait vraiment la faute à pas de chance si avec ces deux tests et tout je l'avais.



Je joue et je me sens pas très bien au bout d'un moment, surtout après un match intense après 2h30 de jeu (normalement je joue 3h30). Donc je décide de rentrer. En rentrant j'avais froid et des courbatures. En mangeant je vois que je n'ai plus de goût ou quasi plus. Mais encore l'odorat. Je contrôle régulièrement ma température, elle monte à 37.7 °C au plus haut puis redescend. Je me dis que c'est bon signe. Toujours pas de nouvelle de la personne malade sur Whatsapp. Je me dis qu'il faut que j'aille faire un test anti-génique le plus vite possible, ça veut dire lundi. J'espère qu'ils me prendront vite pour prévenir le plus rapidement possible si jamais je l'avais.



Dimanche : ma température n'est pas remonté, mon nez coule et je n'ai plus mal à la gorge sauf quand j'éternue, ce qui m'est arrivé 2/3 fois depuis jeudi. J'ai été dormir dans l'après-midi car je dors moins bien la nuit à cause du nez qui coule. Je me lève, je mange un peu après et toujours pas de goût. Je vais prendre un douche et remets mon déo habituel. Et là, je le sens hyper fort comme jamais. Il me pique le nez et me fait mal à la gorge. Obligé de changer de tee-shirt et d'enlever le déo sous les bras. Maintenant ça va mieux.



Voilà. Ca vous fait penser au Covid ?



37.7 n'est pas une température inquiétante, tu n'as pas de la fièvre.



Normalement, même si le variant Delta est plus "chargé", tu ne peux pas avoir des symptomes aussi rapidement. Par contre le goût/odorat qui disparait n'est plus trop un symptome fréquent.



Les tests anti-géniques ne sont pas 100% fiables, fait plutôt un test PCR, ça te rassurera, même si l'attente est un peu plus longue. On dirait moi et mon anxiété, à penser que ça peut être le covid, alors qu'on peut très bien tomber malade d'autre chose, les autres maladies n'ont pas disparues et tu peux choper une sinusite, une migraine..37.7 n'est pas une température inquiétante, tu n'as pas de la fièvre.Normalement, même si le variant Delta est plus "chargé", tu ne peux pas avoir des symptomes aussi rapidement. Par contre le goût/odorat qui disparait n'est plus trop un symptome fréquent.Les tests anti-géniques ne sont pas 100% fiables, fait plutôt un test PCR, ça te rassurera, même si l'attente est un peu plus longue.

Quant a l'autotest qui a 30% de chance de passer a coté donc 9% de chance pour 2 de suite. donc de ce cote, ça reste toujours un peu possible. .



Dans 15j tu te feras un test sanguin pour verifier. Mais dans le doute limite les contacts tout de meme.

