Avoir des enfants de nos jours...

Loom- disponible jusqu'au 20.11.21

Le reportage est top et dure moins de 30 minutes ! (Trop court à mon goût)



@Skwatek Je ne demandais pas tant de révélations intimes mais pourquoi pas ! Dans le reportage une jeune femme explique que sa raison est également liée à son enfance et à son désir de liberté.



Petite confidence de mon côté : Je ne souhaite pas non plus avoir d'enfants, principalement par flegme ! (Le flegme de draguer une énième nana et me faire chier avec elle au bout de 3 semaines / 3 mois / 3 ans comme avec toutes les précédentes. C'est pas de leurs fautes, j'adore passé du temps seul depuis que je suis petit ! Seul dans la forêt, maintenant seul dans ma barraque... C'est pas compatible avec une vie de couple.)



Avoir (ou pas) un enfant (et plein d'autres sujets)



J'adore ce type !



Contribution le : Aujourd'hui 21:20:55