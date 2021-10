Bataille de poireaux !

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1809 Karma: 1248





Si ça vous tente de vous mesurer à l'élite mondiale du combat d'IA contactez-moi Hello les gens.Ca fait quelques années que je joue à Leek Wars Le principe : coder une pseudo IA avec un langage simple pour aller taper ceux d'en face.C'est un jeu de geek assumé et je ne doute pas qu'il y en a pas mal iciSi je vous en parle c'est qu'il est possible de jouer en équipe, et qu'uneserait du plus bel effet.En plus l'ambiance est super sympa.Si ça vous tente de vous mesurer à l'élite mondiale du combat d'IA contactez-moi

