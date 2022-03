"Votre commentaire a été refusé" 🤡

Je masterise ! Inscrit: 02/05/2013 09:48 Post(s): 4181 Karma: 3989











Sur cette vidéo:



Voici mon message: Je serais pas surpris si c'était juste une erreur côté Ukraine qui s'est transformé en opportunité de propagande de guerre



Donc pour koreus le simple fait d'envisager la possibilité qu'il puisse y avoir des mensonges et de la propagande côté Ukrainien ça enfreint les règles du forum ?

Je suis sensé lire quoi dans le règlement ? c'est le complotisme ?



Question, est-ce que j'aurais eu droit au même refus si mon message sous-entendait à l'inverse un possible mensonge Russe ? (la question est bien sûr rhétorique on sait très bien que ça n'aurait posé aucun problème)



En plus je suis anti Poutine mais attention avoir un avis un peu nuancé ou en tout cas ne pas croire sur parole tout ce qui sort du côté Ukrainien en période de guerre c'est être un complotiste Ça va la censure ?Sur cette vidéo: https://www.koreus.com/video/journalistes-sky-news-cible-ukraine.html Voici mon message:Donc pour koreus le simple fait d'envisager la possibilité qu'il puisse y avoir des mensonges et de la propagande côté Ukrainien ça enfreint les règles du forum ?Je suis sensé lire quoi dans le règlement ? c'est le complotisme ?Question, est-ce que j'aurais eu droit au même refus si mon message sous-entendait à l'inverse un possible mensonge Russe ? (la question est bien sûr rhétorique on sait très bien que ça n'aurait posé aucun problème)En plus je suis anti Poutine mais attention avoir un avis un peu nuancé ou en tout cas ne pas croire sur parole tout ce qui sort du côté Ukrainien en période de guerre c'est être un complotiste

Contribution le : Aujourd'hui 17:15:10