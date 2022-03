Index des forums Koreus.com Software et Réseaux Incompatibilité Koreus / Firefox Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



alfosynchro Incompatibilité Koreus / Firefox 1 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10176 Karma: 4491

Depuis une bonne dizaine de jours, je n'arrive plus à ouvrir Koreus dans Firefox normalement. Il y a un problème d'affichage, la mise en page est complètement chamboulée et désordonnée.

Je ne sais pas s'il y a eu une mise à jour ou l'installation d'une extension...

En attendant, j'ouvre Koreus dans Google Chrome.



Merci d'avance à qui pourra m'aider.





Edit @gazeleau : merci pour les liens, mais je n'y comprends pas grand chose , c'est un peu du chinois pour moi...



les feuilles de styles css, ’IPv6 par défaut ...

Je vais prendre quelques vacances, puis en revenant, je prendrai rendez-vous avec un dépanneur, il comprendra mieux que moi.



Merci quand-même ! Bonjour !Depuis une bonne dizaine de jours, je n'arrive plus à ouvrir Koreus dans Firefox normalement. Il y a un problème d'affichage, la mise en page est complètement chamboulée et désordonnée.Je ne sais pas s'il y a eu une mise à jour ou l'installation d'une extension...En attendant, j'ouvre Koreus dans Google Chrome.Merci d'avance à qui pourra m'aider.Edit @: merci pour les liens, mais je n'y comprends pas grand chose, c'est un peu du chinois pour moi...les feuilles de styles css, ’IPv6 par défaut ...Je vais prendre quelques vacances, puis en revenant, je prendrai rendez-vous avec un dépanneur, il comprendra mieux que moi.Merci quand-même !

Contribution le : Aujourd'hui 11:04:04

gazeleau Re: Incompatibilité Koreus / Firefox 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5641 Karma: 4612 alfosynchro Problème déjà abordé à de multiples reprises, notamment





Faut suivre !



@alfosynchro Bon pour résumer de manière très simplifiée, pour afficher les pages de koreus, internet te donne 2 choses: le contenu d'une part (texte, images, liens + quelques autres broutilles) et comment le présenter (feuille de style css)

Il se trouve que koreus n'heberge pas les 2 sur la même machine, et justement celle qui fournit la mise en page n'est plus considérée par ton firfox comme fiable, et firefox refuse d'en charger les données. Ta page n'est juste pas bien présentée comme elle le devrait.

Ce que tu pourrais faire, c'est tenter d'afficher cette image:

Chez moi, il me demande si je dois faire confiance au serveur, avec un bouton genre "afficher toutde même" ou "afficher plus d'option", ... je ne sais pas comment ça se présentera pour toi. Si tu choisis d'ignorer l'alerte sécurité, firefox va comprendre qu'il doit faire confiance à ce site, et ça pourrait réparer ton affichage. (En tout cas c'est comme ça que ça s'est passé pour moi)

J'espère que mes explications ne sont pas trop compliquées et que ça t'aidera. Problème déjà abordé à de multiples reprises, notamment https://www.koreus.com/modules/newbb/topic6677-11180.html#forumpost2944629 ou https://www.koreus.com/modules/newbb/topic235823.html#forumpost2944634 ou même https://www.koreus.com/modules/newbb/topic235820.html#forumpost2944633 Faut suivre !Bon pour résumer de manière très simplifiée, pour afficher les pages de koreus, internet te donne 2 choses: le contenu d'une part (texte, images, liens + quelques autres broutilles) et comment le présenter (feuille de style css)Il se trouve que koreus n'heberge pas les 2 sur la même machine, et justement celle qui fournit la mise en page n'est plus considérée par ton firfox comme fiable, et firefox refuse d'en charger les données. Ta page n'est juste pas bien présentée comme elle le devrait.Ce que tu pourrais faire, c'est tenter d'afficher cette image: https://i.img.mu/SW0JUN7.gif Chez moi, il me demande si je dois faire confiance au serveur, avec un bouton genre "afficher toutde même" ou "afficher plus d'option", ... je ne sais pas comment ça se présentera pour toi. Si tu choisis d'ignorer l'alerte sécurité, firefox va comprendre qu'il doit faire confiance à ce site, et ça pourrait réparer ton affichage. (En tout cas c'est comme ça que ça s'est passé pour moi)J'espère que mes explications ne sont pas trop compliquées et que ça t'aidera.

Contribution le : Aujourd'hui 11:10:47



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo