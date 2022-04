Les livreurs qui ne veulent plus monter...

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 1127 Karma: 1424



@_-W7nd-_ a écrit:

Moi je me suis toujours déplacé pour les arranger. ça te coûte quoi, 2 minutes ? et ça te fait les cuisses (et la bite)



En fait ça va dépendre de pourquoi tu te fais livrer chez toi. Moi si je suis habillé, je préfère aller dans un point relais, donc payer moins cher la livraison. Mais si je paie pour une livraison à domicile, c'est pour pouvoir rester chez moi, parfois sans devoir m'habiller etc.



Le problème ici, c'est que le service répond à un besoin et que s'il y a un espace à combler c'est-à-dire un besoin, un service va se créer pour y répondre et donc la livraison à domicile devant la porte deviendra un service supplémentaire et pour la même chose on devrait payer moins cher.



@Samedi,



Ah oui, tu as aussi les livreurs qui se posent comme tu dis devant chez toi. Bientôt ils diront "je suis au bout de la rue, je vous attends". Mais là j'aurais envie de dire "ben dépose-le à La Poste, vu qu'elle est juste à côté du coup".



@trachsel,



Je ne pense pas que sur le long terme ça les soutient, car au final, comme dis plus haut, ils vont finir par rendre ce service payant, ce qui est une bonne logique commerciale.



Contribution le : Aujourd'hui 00:09:46