Index des forums Koreus.com Topics à Jeux KoD (Kill or Die) - Vol.2 Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Olyer KoD (Kill or Die) - Vol.2 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 3064 Karma: 3375



Assassins, tueurs/tueuses à gages et psychopathes de la planète Koreus, je vous souhaite la bienvenue.

Après plus 10 ans d'absence, le grand jeu de massacre créé par @Rodhar redémarre.

Alors, aiguisez vos lames, huilez vos pétards, préparez vos seringues de poison, la purge va bientôt reprendre…



Mais comme les premières éditions, il faudra tuer sans se faire tuer.



Pour ce volume 2, nous allons reprendre les règles de base que voici





Règles :



- Chaque personne désirant jouer doit me contacter en MP.

- Délai d’inscription d'1 mois à partir d'aujourd'hui (peut être revu selon le taux de participation et de réactivité).

- A la fin de ce délai vos 1ers contrats vous seront envoyés par MP.

- Un numéro sera attribué à chacun pour organiser un classement sans dévoiler votre véritable identité 





Comment honorer son contrat :



La règle est simple, il faudra écrire un commentaire juste à la suite d’un commentaire de votre cible en incluant une phrase

précise (donnée dans le MP) et en un temps limité. Ceci déclenchera la mort de votre cible.

Si vous y parvenez le contrat de votre cible vous sera automatiquement attribué.

Pour valider la mort de votre cible envoyez-moi un MP avec le lien du forum, où vous avez commis votre kill.

Attention, si vous lancez un assassinat mais que quelqu'un poste entre vous et votre cible vous aurez tué un innocent. Rien de dramatique mais votre couverture peut être grillée.



Les annonces de la mort des participants seront mises à jour sur ce topic qui est d'ailleurs une zone libre comme le Continental dans John Wick (on ne peut pas assassiner ici)



Exemple d’annonce : <pseudo cible> a été tué dans <partie du forum>, le <date>.



NB : Une option de localisation est incluse dans chaque contrat, si vous parvenez à éliminer votre cible dans cette zone alors dans l’annonce de la mort la partie du forum et la date ne seront pas dévoilées.



Si vous exécuter correctement votre contrat, vous gagnez un point d’assassinat.

Des contrats divers pourront être envoyés aléatoirement à tous les tueurs encore vivants. Chaque contrat mené à bien donnera un point d’assassinat supplémentaire.





Planque :



A chaque contrat vous aurez une planque attribuée, c’est une partie du forum ou vous pourrez poster librement le temps de votre contrat. Si quelqu'un essai de vous tuer dans votre planque sa tentative sera un échec. Attention, la planque ne fonctionne que le temps du délai donné dans le contrat, donc ne tardez pas à exécuter votre cible pour retrouver une nouvelle planque.





Exemple d’un contrat :



Contrat à l’attention de N° <numéro d’assassin>,



Votre nouvelle cible est <pseudo de la cible>.

Vous avez <délai> jours pour l’éliminer.

Si vous le faites dans <partie du forum> votre lieu d’action ne sera pas dévoilé.

Votre planque se situe ici : <partie du forum>.

Votre phrase est : « Le lapin est dans le terrier ».



NB : Si le délai n’est pas respecté aucun point ne sera donné et vous êtes exposé sur tout le forum car votre planque ne fonctionne plus.





Fin de la partie :



La partie se termine quand il ne reste plus qu’un seul assassin. Le podium final sera constitué du dernier tueur en vie et des 2 tueurs qui auront cumulé le plus de points (classement qui sera gardé secret jusqu’à la fin).





Pour que le jeu se déroule correctement, soyez fair-play, ne dénoncez pas, ne dévoilez pas l’identité des joueurs et pas de flood sur les autres parties du forum et surtout poursuivez votre routine habituelle et ne vous arrêtez pas de poster sur le forum.



Heeeere’s Johnny!

Assassins, tueurs/tueuses à gages et psychopathes de la planète Koreus, je vous souhaite la bienvenue.Après plus 10 ans d'absence, le grand jeu de massacre créé par @redémarre.Alors, aiguisez vos lames, huilez vos pétards, préparez vos seringues de poison, la purge va bientôt reprendre…Mais comme les premières éditions, il faudra tuer sans se faire tuer.Pour ce volume 2, nous allons reprendre les règles de base que voici- Chaque personne désirant jouer doit- Délai d’inscription d'1 mois à partir d'aujourd'hui (peut être revu selon le taux de participation et de réactivité).- A la fin de ce délai vos 1ers contrats vous seront envoyés par MP.- Un numéro sera attribué à chacun pour organiser un classement sans dévoiler votre véritable identité La règle est simple, il faudra écrire un commentaire juste à la suite d’un commentaire de votre cible en incluant une phraseprécise (donnée dans le MP) et en un temps limité. Ceci déclenchera la mort de votre cible.Si vous y parvenez le contrat de votre cible vous sera automatiquement attribué.Pour valider la mort de votre cible envoyez-moi un MP avec le lien du forum, où vous avez commis votre kill.Attention, si vous lancez un assassinat mais que quelqu'un poste entre vous et votre cible vous aurez tué un innocent. Rien de dramatique mais votre couverture peut être grillée.Les annonces de la mort des participants seront mises à jour sur ce topic qui est d'ailleurs une zone libre comme le Continental dans John Wick (on ne peut pas assassiner ici)Exemple d’annonce :NB : Une option de localisation est incluse dans chaque contrat, si vous parvenez à éliminer votre cible dans cette zone alors dans l’annonce de la mort la partie du forum et la date ne seront pas dévoilées.Si vous exécuter correctement votre contrat, vous gagnez un point d’assassinat.Des contrats divers pourront être envoyés aléatoirement à tous les tueurs encore vivants. Chaque contrat mené à bien donnera un point d’assassinat supplémentaire.A chaque contrat vous aurez une planque attribuée, c’est une partie du forum ou vous pourrez poster librement le temps de votre contrat. Si quelqu'un essai de vous tuer dans votre planque sa tentative sera un échec. Attention, la planque ne fonctionne que le temps du délai donné dans le contrat, donc ne tardez pas à exécuter votre cible pour retrouver une nouvelle planque.NB : Si le délai n’est pas respecté aucun point ne sera donné et vous êtes exposé sur tout le forum car votre planque ne fonctionne plus.La partie se termine quand il ne reste plus qu’un seul assassin. Le podium final sera constitué du dernier tueur en vie et des 2 tueurs qui auront cumulé le plus de points (classement qui sera gardé secret jusqu’à la fin).Pour que le jeu se déroule correctement, soyez fair-play, ne dénoncez pas, ne dévoilez pas l’identité des joueurs et pas de flood sur les autres parties du forum et surtout poursuivez votre routine habituelle et ne vous arrêtez pas de poster sur le forum.Heeeere’s Johnny!

Contribution le : Aujourd'hui 13:04:23 _________________

Y E S I S M O R E

Olyer Re: KoD (Kill or Die) - Volume 2 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 3064 Karma: 3375 N'hésitez pas à poser vos questions ou à faire vos remarques, on peut faire évoluer les règles avant la première partie.

Contribution le : Aujourd'hui 13:07:00 _________________

Y E S I S M O R E



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo